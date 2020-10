Les nouveaux patrons de Williams "ne se cachent pas"

Si l'on excepte – et ce n'est évidemment pas anodin – l'absence désormais remarquée de Claire Williams sur les Grands Prix, difficile de déceler tout autre signe de changement au sein de l'écurie de Grove. Dorilton Capital a racheté l'équipe il y a quelques semaines mais n'a pas fait de révolution, et les nouveaux propriétaires font preuve d'une grande discrétion. Ils se limitent jusqu'à présent à une communication très contrôlée et minimaliste, sans prise de parole publique.

Derrière cette attitude se cache la volonté forte de ne précipiter aucune décision mais aussi d'assurer la stabilité du navire. "Matthew Savage était au Mugello avec l'équipe", confie Simon Roberts, directeur de l'écurie par intérim. "Il était présent avec un autre membre du conseil d'administration et un dirigeant de son staff. Ils étaient donc là. Ils ne donnaient pas d'interview mais c'était leur première en Formule 1 et je m'attends à les revoir. Ils ne se cachent pas."

Simon Roberts a pris les rênes du quotidien de l'écurie dans la foulée du départ de Claire Williams, auquel les nouveaux propriétaires n'étaient visiblement pas préparés. Le Britannique découvre un nouveau rôle "évidemment chargé et mouvementé" mais se soucie guère de son cas personnel dans une période qui, malgré des apparences calmes, s'avère décisive pour l'avenir. Il s'agit principalement de définir la bonne stratégie afin de conjuguer l'immédiateté des performances visibles en piste et la négociation capitale du tournant réglementaire de 2022.

"Nous essayons de conserver une stabilité de l'équipe dirigeante avec les nouveaux propriétaires, c'est vraiment important pour eux et pour le reste de l'équipe", explique Roberts. "Ma promotion permet cela. Nous travaillons désormais avec les nouveaux propriétaires au quotidien pour examiner ce que nous devons faire pour progresser, savoir quel est le programme à long terme et comment nous pouvons trouver de la performance dans l'équipe sur une longue période. Il n'y a pas de solution rapide. Nous sommes engagés sur le long terme, tout comme Dorilton."

"Nous examinons tout. Ce que nous ne voulons pas faire, c'est abandonner 2021. Je pense qu'il est vraiment important de garder l'équipe active et compétitive. Nous essayons donc de créer un plan à court terme et, si nous le pouvons, reproduire le cap franchi par l'équipe entre 2019 et 2020. Si nous pouvons faire quelque chose comme ça, nous serons ensuite en bonne position pour l'an prochain. Nous ne voulons pas non plus sacrifier les efforts tournés vers 2022, car il y a de nouvelles règles, les restrictions financières vont commencer à se sentir, et nous ne voulons pas laisser passer cette opportunité. Je ne veux pas entrer dans les détails spécifiques, mais nous examinons tout ça en établissant les priorités sur une longue période."

Une fois ces priorités correctement établies, se feront-elles avec ou sans Simon Roberts à la barre ? "Franchement, ce n'est pas quelque chose sur quoi nous nous sommes vraiment concentrés", répond l'intéressé. "Tout le processus de vente s'est déroulé plus vite que ce que chacun d'entre nous pensait, puis Claire a pris sa décision et ce fut un choc pour nous tous. Le plus important était de maintenir la continuité. Je suis vraiment ravi que l'on me demande ça, j'y prends du plaisir et j'espère continuer à le faire plus longtemps, mais nous n'en avons même pas discuté. Ce n'est pas la priorité sur ma liste et ce n'est pas la leur non plus. Il y a énormément de travail à faire et nous sommes tous concentrés là-dessus, sur le fait de faire aller l'équipe de l'avant."