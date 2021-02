Williams va présenter sa F1 2021 dans un mois

Après McLaren, AlphaTauri, Alfa Romeo et Mercedes, c'est au tour de Williams d'annoncer – sans grand détail – la date de présentation de sa nouvelle monoplace. On sait simplement que la légendaire écurie britannique lèvera le voile le 5 mars prochain sur son nouveau bolide. Ce dernier demeurera propulsé par une unité de puissance Mercedes et piloté par les jeunes loups George Russell et Nicholas Latifi, tandis que l'essayeur Roy Nissany aura droit à une précieuse journée d'essais hivernaux.

Cette nouvelle voiture est logiquement baptisée FW43B, puisqu'elle est une évolution de la monoplace 2020 en raison du gel des châssis en vigueur. La FW43 avait permis à Williams de recoller au peloton, avec de nombreux passages en Q2 pour Russell notamment. Cependant, l'écurie restait condamnée au fond de grille et n'a pas marqué le moindre point l'an passé, et il va s'agir de poursuivre cette progression sans négliger la nouvelle réglementation technique de 2022.

"Nous disposerons clairement du temps, des gens, de la soufflerie et de la CFD [mécanique des fluides numérique, ndlr] pour développer la voiture 2021 en début d'année, et c'est ce que nous allons faire", analyse le directeur d'équipe Simon Roberts, en fonction depuis septembre 2020 après le rachat de l'écurie par Dorilton Capital.

"Il y aura un point de bascule. Si vous demandez 'quand aura lieu cette bascule ?', je ne sais pas. Mais ça ne sera pas en août, nous serons à 100% sur [le développement de la voiture] 2022 d'ici août. Mais ce ne sera pas non plus fin janvier. À un moment dans cette fenêtre, nous ferons la bascule."

Les présentations F1 2021