Williams pouvait viser la Q2 avec une "situation parfaite"

Le directeur de la performance de Williams, Dave Robson, a expliqué que George Russell, 17e de la séance qualificative hier après avoir été en lice pour atteindre la Q2, a prouvé que la FW43 avait le niveau pour s'extraire de la Q1, contrairement à l'année dernière. Russell n'a finalement pas amélioré son temps lors de sa dernière tentative et a été battu par les pilotes Haas, Romain Grosjean et Kevin Magnussen, avec un passage en Q2 à la clé pour le Français.

"Je pense que dans le meilleur des cas, il aurait eu le rythme pour passer", assure Robson. "Je pense qu'il y a plusieurs pilotes qui pourraient dire la même chose, mais nous étions en lice. Et pour être honnête, nous étions probablement plus compétitifs [en qualifications] que nous l'avions espéré. Et si ça avait été parfait, y compris dans ce tour où [Lance] Stroll nous a un peu ralentis à la fin, cela aurait peut-être été suffisant pour qu'il passe. Donc oui, dans une situation parfaite, nous avions le rythme pour atteindre [la Q2]."

Bien qu'il ait manqué sa première Q2 en carrière, Russell devance les Alfa Romeo et échoue à trois millièmes de seconde de Magnussen. Interrogé sur les capacités de Williams à lutter contre Alfa et Haas en course, Robson reste réservé : "Je l'espère. Je pense qu'il n'y a pas de doute quant au fait que la voiture est meilleure que celle que nous avions à Abu Dhabi l'an dernier. Je crois que sur la base d'une séance de qualifications, nous devrons voir quelle est la raison de cette performance et comprendre si quelque chose sur le circuit ne convient pas à Alfa Romeo et ne continuera pas après. Je n'en suis pas sûr, mais on peut dire sans doute que notre voiture est meilleure."

"J'espère que nous serons en position de viser la Q2 [régulièrement]. Nous aurons d'autres infos [en course]. Nous verrons comment la voiture répond à des conditions plus chaudes et à la gestion des pneumatiques. J'espère que nous pourrons nous battre avec les Alfa juste derrière nous, et avec les Haas juste devant. C'est un peu tôt pour le dire, mais c'est un début prometteur."