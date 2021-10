Williams recrute un pilote américain dans son académie

Logan Sargeant, 20 ans, a terminé troisième du championnat FIA F3 l'année dernière, mais n'a pas pu gravir les échelons en raison d'un manque de budget, ce qui l'a incité à rester dans cette catégorie en 2021, où il a terminé septième.

L'Américain devait tester une monoplace d'IndyCar pour le compte d'AJ Foyt Racing du côté de Barber la semaine prochaine, mais ce roulage a été annulé. Avant le Grand Prix des États-Unis de ce week-end à Austin, au Texas, Williams a annoncé que Sargeant avait rejoint son académie de jeunes pilotes dans le cadre d'un contrat à long terme.

"Je suis ravi de rejoindre la Williams Racing Driver Academy", a déclaré Sargeant. "C'est une équipe qui a non seulement une histoire fantastique, mais aussi une grande capacité à amener de jeunes talents en Formule 1. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer à travailler avec l'équipe et j'ai hâte de me lancer dans l'aventure."

Williams a déclaré que Sargeant profiterait de son rôle pour "effectuer du travail en simulateur et aider au développement de la voiture dans le cadre d'un accord à long terme, en s'immergeant totalement dans l'équipe à la fois sur la piste et à l'usine de Grove".

"Je suis incroyablement heureux d'accueillir Logan dans la Williams Racing Driver Academy", a déclaré Jost Capito, directeur de l'écurie. "Il a démontré son talent en FIA F3, en obtenant régulièrement de bons résultats dans un peloton extrêmement compétitif. Je suis fier que Williams joue un rôle dans la progression et la croissance d'un autre jeune pilote talentueux."

Un certain nombre de pilotes sont liés à l'académie Williams, notamment Jack Aitken, qui a fait ses débuts en F1 en 2020, Jamie Chadwick, Championne W Series, et Roy Nissany, pilote de Formule 2.

Il s'agit de la première affiliation de Sargeant avec une équipe de F1, après avoir impressionné tout au long de sa carrière junior avec notamment un top 3 en F4 britannique et un podium au Grand Prix de Macao en 2019 avec Carlin.

Sargeant avait envisagé de se lancer dans l'Endurance avant de revenir en F3 cette année, ce qui lui a permis de participer à deux reprises à l'European Le Mans Series pour l'équipe TF Sport Racing Team Turkey.