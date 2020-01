Williams recrute deux renforts techniques

Williams a annoncé l'arrivée prochaine de deux renforts pour son département technique, qui se concrétiseront une fois les obligations contractuelles des uns et des autres arrivées à leur terme. L'écurie britannique a bouclé le recrutement de David Worner pour le poste de chef designer, tandis que Jonathan Carter prendra les fonctions de chef designer adjoint et de directeur de la conception. Ces deux profils disposent d'une expérience riche en Formule 1.

David Worner est en effet impliqué dans la catégorie reine depuis 1997. Passé par Arrows puis Jaguar, il n'avait plus quitté Milton Keynes depuis puisqu'il était en charge des synergies de travail entre Red Bull Racing et Toro Rosso. Jonathan Carter a quant à lui débuté en sport automobile avec Reynard avant de travailler pour Arrows, McLaren et Renault. Il était directeur du design composite au sein de l'écurie tricolore depuis 2015.

Outre ces deux arrivées programmées, Williams annonce la promotion interne d'Adam Carter, qui endosse la responsabilité d'ingénieur en chef et sera en charge de l'intégration et de la coordination des activités entre l'ingénierie et la production.

"Dave et Jonathan apportent une expérience, une connaissance et des compétences immenses à l'équipe Williams, et nous sommes ravis qu'ils nous rejoignent dans un futur proche", se réjouit Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie de Grove. "Ils renforceront nos capacités de conception et travailleront étroitement avec Adam Carter, notre ingénieur en chef, ainsi que les autres membres dirigeants de l'équipe d'ingénierie pour la conception et le développement de la prochaine génération de monoplaces Williams F1."

