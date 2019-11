Williams pense être dans le match avec Haas et Alfa Romeo

Bien que cantonnée une nouvelle fois à la dernière ligne de la grille de départ, l'écurie Williams affiche un optimisme devenu rare pour le Grand Prix du Mexique. Le rythme constaté sur les longs relais lors des essais est prometteur, à tel point que George Russell pense qu'il y a une occasion réelle de concurrencer Haas et Alfa Romeo dimanche en course. Le rookie s'est d'ailleurs qualifié à deux dixièmes de Romain Grosjean, qui le devance à la 18e place sur la grille.

Haas et Alfa Romeo à portée de Williams ? "Absolument", annonce Russell à l'issue des qualifications. "Nous avons vu à plusieurs reprises que nous avions le même rythme que Haas en course, si ce n'est un meilleur rythme, que ce soit en Autriche, à Monza ou sur quelques autres Grands Prix. Alors je crois vraiment [que c'est possible]. Nous verrons bien, c'est un circuit incroyablement compliqué, c'est très facile de bloquer les roues, et si c'est le cas, c'est terminé. C'est très facile d'avoir du graining sur les pneus aussi, et là encore, si c'est le cas, c'est fini. Il y aura de la gestion à faire, j'imagine que ce sera un jeu de patience."

Les dires du pilote britannique sont corroborés par ceux de Dave Robson, ingénieur de course en chef de Williams, qui considère les Haas et les Alfa Romeo comme des "adversaires réalistes" en course. "Le rythme de course vendredi était certainement meilleur que celui avec peu de carburant", précise-t-il. "Nous pensons être proches, si ce n'est un peu plus rapides que Haas. Nous verrons bien. Je crois que les pneus seront meilleurs pour nous une fois qu'ils auront accumulé les tours."

Pour la première fois, les deux FW42 étaient équipées du nouvel aileron avant testé récemment par Williams, mais selon Russell cela n'a pas été un élément décisif dans les progrès affichés. "Les dernières évolutions sont clairement un pas dans la bonne direction", reconnaît-il. "Mais sur le papier, elles ne sont pas censées apporter énormément de performance ici et maintenant, elles doivent plutôt débloquer de la performance l'année prochaine."

Dans ce contexte, Russell a en tout cas de nouveau pris la main sur son coéquipier Robert Kubica, avec un écart abyssal de 1"356 entre les deux pensionnaires de l'écurie de Grove. Un différentiel que Dave Robson met essentiellement sur le compte des pneus, et qu'il s'attend à voir se gommer en course. "Avec le plein d'essence et des tours consécutifs, ça progressera", estime-t-il. "Il était un peu plus lent que George en EL2 avec le carburant, mais pas avec un écart comme nous l'avons vu [en qualifications], donc j'espère qu'il sera en mesure de se battre également."