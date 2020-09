Williams : Russell est au niveau de Mansell, Rosberg et Hill

Protégé de Mercedes, George Russell jouit de l'un des palmarès les plus impressionnants du XXIe siècle en formules de promotion, avec des titres consécutifs en GP3 et en F2, et a réalisé une première campagne en Formule 1 remarquable chez Williams, dominant sans relâche son coéquipier Robert Kubica. Sa deuxième saison dans l'élite, aux côtés de Nicholas Latifi, a pris un tournant identique.

D'où les compliments dithyrambiques de Claire Williams, à qui il a été demandé dans le podcast F1 Nation si Russell était au même niveau que les grands champions qui ont couru pour Williams, notamment Nigel Mansell, Nico Rosberg et Damon Hill. "Oui, c'est complètement certain, et je remuerais ciel et terre pour que George soit Champion du monde avec Williams", répond-elle. "George est différent d'eux, mais son talent ne fait aucun doute. Avec sa motivation, son dévouement et sa concentration, je ne peux suffisamment chanter ses louanges. Nous avons énormément de chance qu'il soit dans l'équipe avec nous."

Williams ne cache pas qu'elle craignait de voir filer Russell filer chez Mercedes en 2021 malgré le contrat de trois ans (2019-2021) le liant à l'équipe, de la même manière que l'écurie à l'étoile avait recruté Valtteri Bottas pour pallier la retraite surprise de Nico Rosberg fin 2016.

"J'étais nerveuse, car il est si bon !" s'exclame-t-elle. "Je ne voulais pas le perdre, mais en même temps, je ne suis pas du genre à me mettre en travers du chemin de quelqu'un quand cette personne a une belle opportunité. Je pense l'avoir prouvé avec Valtteri Bottas quant il est allé chez Mercedes il y a quelques années… mais ce n'est pas arrivé et je suis contente que George reste avec nous. Nous l'avons pour un an de plus, et travailler avec lui est un plaisir."

Williams est en tout cas enthousiasmée par le comportement productif et la maturité de Russell qui, du haut de ses 22 ans, a déjà endossé le rôle de leader de l'équipe. "Vu la manière dont il parle aux ingénieurs et au reste de l'équipe, il a appris qu'un pilote pouvait avoir une véritable implication dans la gestion de l'équipe, en particulier quand ça ne va pas fort", souligne l'Anglaise. "Avoir été dans une écurie en difficulté le rendra plus fort. Il n'a pas eu la tâche facile et cela le mettra en meilleure position à l'avenir, cela fera de lui un meilleur pilote."

Quant au principal intéressé, forcément flatté par de tels éloges, il garde néanmoins les pieds sur terre. "À vrai dire, je trouve ça difficile de réagir à de grands compliments", indique Russell dans le podcast Beyond The Grid. "Je n'aime pas être arrogant ni m'autoflageller, je préfère m'exprimer en piste. Williams a eu des pilotes incroyablement bons, et cela veut dire beaucoup pour moi. Mais je vais continuer à m'exprimer en piste et ne pas me reposer sur mes lauriers."

"C'est très facile dans ce sport de se dire qu'on a réussi parce qu'on est pilote de F1, que l'objectif d'une vie est atteint, mais on se fait très vite virer si l'on cesse d'être performant. Il y a beaucoup de bons pilotes qui n'ont pas atteint la F1 alors qu'ils auraient pu, et beaucoup de très bons pilotes qui n'y ont passé qu'un an ou deux, pour quelque raison que ce soit. Je ne veux pas me reposer sur mes lauriers, je veux me pousser dans mes propres retranchements chaque jour que je passe dans une voiture, afin de garantir ma place dans ce sport."

