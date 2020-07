La performance de Russell donne du sens aux efforts de Williams

Brillant samedi dernier sous la pluie, George Russell est passé en Q2 et s'est qualifié à la 12e place, avant de partir 11e sur la grille de départ du Grand Prix de Styrie. Sa course a été plus difficile, compromise d'entrée par une sortie de piste dans les premiers tours, dont il a assumé sa pleine responsabilité. Néanmoins, cela n'enlève rien au fait que Williams a raccroché le bon wagon et travaille désormais pour venir s'immiscer dans le top 10 à la première opportunité qui se présentera.

"La qualification de George a été un coup de fouet pour tout le monde chez Williams, permettant de voir que l'équipe fonctionnait bien", souligne Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie. "Du côté des opérations piste, tout s'est très bien passé, très peu d'erreurs ont été faites et c'est un accomplissement impressionnant quand on sait que personne n'était allé sur un circuit depuis des mois."

"J'imagine que deux ans, en réalité, ce n'est pas si long. Mais en F1, c'est énorme. Et quand il y a 22 Grands Prix à faire, en étant à chaque fois éliminé en Q1 et sans jamais marquer de points, cela donne deux années vraiment pénibles. La dernière fois que nous avons atteint la Q2, c'était au Brésil en 2018. Alors ça nous donne le sentiment de tout légitimer. Nous avons dit et promis à tout le monde nous travaillions en coulisses pour faire tout ce que nous pouvions afin de faire évoluer cette équipe. Nous avons reçu énormément de soutien. Il y avait aussi des gens qui doutaient, et j'espère que ce que nous avons fait démontre que nous avons tenu nos promesses."

"Nous continuerons à travailler avec acharnement. Nous savons que nous avons encore du boulot à abattre. Mais ça fait du bien de signer ce genre de performance pour montrer que nous ramenons notre voiture et notre équipe là où nous voulons les voir. Ne serait-ce que le travail en coulisses entre ces deux courses en Autriche, c'était assez impressionnant. Et nous avons réussi à résoudre beaucoup de problèmes que nous avions trouvés lors de la première course, ce qui nous a permis de récupérer de la performance sur la voiture."

La prochaine étape pour Williams est clairement de renouer avec le top 10 en course dès que possible, et sa dirigeante a la certitude qu'il ne s'agit désormais plus que d'une question de temps. "Je pense qu'il faut prendre chaque course comme elle vient", insiste-t-elle. "Je sais que nous sommes en route vers ces points, et ce sera un jour incroyablement heureux lorsqu'ils arriveront."