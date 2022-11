Wolff : Ce que fait Alonso montre que Hamilton peut encore durer

Le contrat actuel de Lewis Hamilton avec Mercedes court jusqu'à la fin de la saison prochaine. Le Britannique sera alors âgé de 38 ans, un âge avancé pour un sportif professionnel et d'autant plus en F1 où la tendance est plutôt au rajeunissement du peloton. Toutefois, le septuple Champion du monde n'a pas affiché les signes d'un athlète qui envisage de se retirer : bien au contraire, il veut poursuivre l'aventure avec Mercedes pendant encore plusieurs années.

C'est très clairement un changement d'approche de la part de Hamilton qui, il y a encore quelques années, n'entrevoyait pas une carrière au si long cours. Sans doute sa lutte sur l'ensemble d'une saison avec Max Verstappen l'an passé, où il a bien failli remporter le titre mondial sans le final polémique d'Abu Dhabi, l'a convaincu que son âge n'était pas un frein à des performances de haut niveau. Et la saison 2022, frustrante à bien des égards, a certainement alimenté le feu qui l'habite.

Dans le clan Mercedes, il n'a jamais semblé véritablement d'actualité d'envisager trouver un remplaçant au #44 à court voire moyen terme, d'autant plus que l'écurie est désormais la maison du grand espoir de la discipline qu'est George Russell. Alors au moment de réagir aux propos de Hamilton sur ce qu'il entrevoit après 2023, Toto Wolff estime qu'un exemple qui arpente encore la grille à 40 ans passés montre que l'âge ne peut être qu'une donnée mineure et non un facteur déterminant.

Lewis Hamilton et Toto Wolff

"Vous pouvez voir que les athlètes d'aujourd'hui repoussent les limites en termes d'âge", a déclaré le directeur exécutif de Mercedes. "Pour moi, Fernando [Alonso] est à un très haut niveau de performance. Et si vous regardez, le meilleur athlète du monde selon moi, Tom Brady, il est actuellement sur les terrains, il se fait plaquer et lance une balle, et il a 43 ans. Donc, tant que vous continuez à prendre soin de vous et à développer vos sens cognitifs, je pense qu'il a encore de nombreuses années devant lui et je suis presque certain que ce sera le cas ici dans l'équipe."

"Presque" car, comme l'a expliqué Hamilton en préambule du GP de Mexico, les négociations n'ont pas encore commencé entre l'écurie et lui. Une information que confirme Wolff, qui ne laisse toutefois pas vraiment de doute sur la volonté du constructeur allemand : "Nous n'avons entamé aucune discussion. Nous voulons clairement terminer la saison et ensuite essayer de trouver un peu de calme pendant l'hiver comme nous l'avons fait la dernière fois. Cela a littéralement commencé pendant les vacances d'hiver et a ensuite duré plus de deux mois. Mais nous n'avons pas commencé."

"Cependant comme je l'ai dit, il est bien plus qu'un pilote pour nous maintenant. Bien que nous ne parlions pas d'une fin de carrière, il est également important de parler de son rôle d'ambassadeur pour Mercedes et les nombreux sponsors que nous avons, et de l'implication qu'il peut avoir dans notre univers élargi."

Puis il a ajouté, quand la question d'une éventuelle concurrence a été posée : "C'est son baquet à 100%."