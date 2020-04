Wolff investissant dans Aston Martin F1 ? Szafnauer en doute

Aston Martin fera son grand retour en Formule 1 l'année prochaine, sous l'impulsion de l'entrée au capital de l'entreprise, en janvier dernier, de Lawrence Stroll, milliardaire canadien à la tête du consortium qui détient l'écurie Racing Point, structure qui prendra le nom du constructeur anglais. Récemment, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a investi personnellement dans Aston Martin, à hauteur de 0,95% de la valeur de la compagnie.

Cette information n'a pas manqué de susciter certaines interrogations, alimentées en grande partie par deux faits : la relation amicale qu'entretiennent Wolff et Stroll mais également les liens entre Racing Point et Mercedes qui est, entre autres, fournisseur des unités de puissance de l'équipe basée à Silverstone. Et forcément, dans un contexte où, récemment, l'avenir de Wolff semblait lui-même s'écrire en pointillés, la question d'une participation à l'aventure Aston en F1 se pose, même s'il a lui-même indiqué que "rien [n'allait] changer à court terme" et qu'il était en discussion pour prolonger son bail aux commandes de l'équipe à l'étoile.

En tout cas pour le PDG de Racing Point, Otmar Szafnauer, il n'y a pas de raison de croire que l'Autrichien va investir dans l'équipe, qui est et restera une entreprise séparée d'Aston Martin. "Il a fait un travail extraordinaire chez Mercedes, mais je ne le vois pas prendre une participation dans notre équipe par exemple", a-t-il expliqué à Sky Sports. "Avoir des parts dans la compagnie de voitures de route est complètement différent d'avoir des parts dans une équipe de Formule 1 déficitaire."

"Je ne lui ai pas parlé depuis six ou sept semaines, depuis le Grand Prix d'Australie. Je l'ai vu lors de deux des réunions [avec les autres équipes, la FIA et la FOM] sur Zoom [un logiciel de téléconférence particulièrement populaire depuis le début du confinement, ndlr], mais je ne lui ai pas posé cette question. Mais connaissant Toto comme je le connais, je pense qu'il a absolument raison, c'était un bon moment pour acheter si vous regardiez le prix de l'action et la tendance. Toto est très intelligent pour ces choses, je crois qu'il a fait un petit peu d'argent avec ce genre d'opérations, et je ne doute pas de ce qu'il dit. Je pense qu'il a absolument raison, c'était le bon moment pour acheter."

Aston Martin a récemment indiqué qu'en dépit d'inquiétudes sur le plan financier, le projet F1 et le rebranding de l'écurie Racing Point étaient bien sur les rails.

