Toto Wolff a un successeur en tête chez Mercedes

L'avenir de Toto Wolff reste l'un des grands points d'interrogation des mois à venir. Le dirigeant autrichien n'a pas caché qu'il réfléchissait à quoi faire après avoir mené l'écurie Mercedes à sept titres mondiaux consécutifs, dans le cadre de la négociation de son prochain contrat avec le constructeur allemand qui devrait débuter l'année prochaine. Même s'il compte rester dans l'écurie, il a clairement indiqué qu'il cherchait à mieux la restructurer afin, à terme, de pouvoir accéder à un nouveau rôle et que quelqu'un lui succède au rang de directeur exécutif. Alors que la F1 pousse pour un calendrier 2021 constitué de 23 Grands Prix, Wolff a expliqué qu'il devait réfléchir à ce qui était le mieux pour lui sur le long terme, lui qui ne veut plus voyager autant.

"La vérité, c'est que nous en payons tous le prix et j'ai toujours pensé qu'il ne fallait jamais passer de très bon à bon, parce qu'alors quelqu'un d'autre doit prendre le relais", a-t-il justifié. "Je pense toujours pouvoir apporter ma contribution, j'apprécie beaucoup les week-ends de course. Et j'en profite encore plus depuis le confinement. J'ai juste besoin de réfléchir à la façon dont j'aimerais structurer l'équipe à l'avenir."

Lire aussi : Renault s'oppose aussi au gel moteur dès 2022

Wolff a déclaré que la façon dont Mercedes avait pu faire évoluer son département technique ces dernières années, avec le départ de Paddy Lowe en 2017 et l'arrivée de James Allison, était une source d'inspiration pour mettre de l'ordre dans la structure de l'équipe.

"Nous avons eu un grand transfert de responsabilités, tout en conservant le savoir-faire et la direction de l'entreprise, mais sans créer de goulot d'étranglement pour les jeunes talents à venir", a-t-il précisé. "C'est quelque chose que je trouve très intéressant, et pour les prochaines années, je serais très fier de voir un directeur d'équipe venir me succéder et faire un meilleur travail que ce que j'aurais pu faire à l'époque. C'est un projet vraiment intéressant pour moi. Je ne pense pas que je vais abandonner l'équipe. Je suis actionnaire et je resterai avec l'équipe, c'est ce que nous avons convenu avec Daimler, mais peut-être alors dans une autre fonction. Qu'il s'agisse de PDG ou de président, nous n'avons pas encore trouvé de solution. Daimler m'a vraiment donné le choix. Mais, avant de me lancer dans un nouveau rôle, je dois m'assurer que quelqu'un d'autre fasse les 23 courses et que je puisse m'amuser sur Zoom !"

Toto Wolff pourrait-il quitter son poste de directeur d'écurie dès l'année prochaine ? "Je ne suis pas sûr que ce soit possible", a-t-il répondu. "J'ai passé pas mal de temps à y réfléchir, et à impliquer la direction au sein de MGP, et nous n'avons pas identifié la structure pour l'avenir. Donc je ne peux pas vous dire si c'est dans un, deux ou trois ans. L'essentiel, c'est que je n'aie pas à supporter le poids de la course, parce que j'aime la compétition. Et tant que j'apprécie la compétition, je pense que je peux contribuer au succès de l'équipe."

"Ma situation est nu petit peu différente", a-t-il ajouté au micro de Sky Sports, "car je suis copropriétaire de l'équipe avec Mercedes, donc je ne l'abandonnerai jamais car c'est ce que j'aime faire. Qu'y a-t-il de mieux que faire partie d'une équipe, d'un tel groupe de gens fantastiques ? Ce que j'ai dit, c'est que tout le monde a une durée de vie dans son rôle. Je ne suis pas arrivé au bout de la mienne, je peux encore contribuer. Mais je dois réfléchir à l'avenir. Je dois promouvoir quelqu'un, le faire progresser pour ce rôle, et c'est un défi fantastique pour moi, qui sera l'un des prochains chapitres. Vous allez encore me voir un moment."

Ce "quelqu'un" est-il déjà identifié ? "Je l'ai, mais je ne peux pas vous le dire", a conclu Toto Wolff.