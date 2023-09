Wolff sur le crash de Russell : "Cette erreur va être gravée en lui"

Pour la neuvième fois de sa carrière, mais seulement la seconde chez Mercedes, George Russell a conclu un Grand Prix par un accident, à Singapour. Mais pour la première fois, c'est un podium qu'il a laissé filer. Le Britannique occupait la troisième place derrière Carlos Sainz et Lando Norris sur la piste de Marina Bay lorsqu'il a mal évalué sa trajectoire à l'entrée du virage 10 : il a heurté le mur et a tiré tout droit dans le Tecpro. Il a ainsi été contraint à l'abandon à quelques kilomètres de l'arrivée.

Russell avait pourtant réalisé un beau week-end en se montrant plus performant que son redoutable coéquipier Lewis Hamilton, particulièrement sur un tour. La stratégie inspirée de Mercedes, qui a conservé un second train de mediums neufs et a profité d'une intervention de la VSC pour le chausser, aurait bien pu offrir la victoire au jeune Anglais, mais il est reparti bredouille. Son émotion était palpable ; il a même décrit "le sentiment le plus horrible au monde" à la suite de cette déconvenue.

"Je suis triste pour George car il a réalisé un week-end fantastique à 99,99%, a eu un manque de concentration pendant une fraction de seconde et a légèrement heurté le mur", déplore le directeur d'équipe Toto Wolff, qui refuse toutefois de jeter la pierre à son poulain : "Ce que je lui ai dit, c'est que je préfère que ça arrive maintenant et qu'une leçon en soit tirée plutôt que quand nous jouons la victoire ou le titre. Cette erreur va être gravée en lui".

Toto Wolff et George Russell aux côtés de Jérôme d'Ambrosio chez Mercedes

Wolff est prompt à rappeler que Russell, bien qu'étant dans sa cinquième campagne en Formule 1, dispute seulement la seconde au sein d'un top team et a donc selon lui encore beaucoup à apprendre.

"N'oublions pas que c'est sa deuxième année dans une voiture compétitive, et il donnait vraiment tout ce qu'il avait", insiste l'Autrichien. "Il attaquait fort afin de gagner la course. À ce stade, la seule manière de dépasser Norris et peut-être Sainz était de ne pas laisser un millimètre en piste. Lando a effleuré le mur et il était derrière lui quand il a tapé plus fort. Ça lui a coûté la course, mais si l'on attaque ainsi, des choses peuvent arriver."

"George a évidemment un pur esprit de compétition et est effondré. Mais ce que je lui ai dit, c'est que nous jouions la troisième place et pas une victoire. Mais il y a beaucoup à apprendre, et avec de telles situations dans une seconde année chez Mercedes, ça ne va pas se reproduire quand ce sera pour la victoire ou le titre. Mais il est évidemment très contrarié."

Propos recueillis par Matt Kew