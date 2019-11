Wolff : "Très difficile" pour Hamilton d'égaler Schumacher

Au sortir du Grand Prix des États-Unis, Lewis Hamilton est devenu le second pilote de l'Histoire de la Formule 1 à compter au moins six titres mondiaux, une unité devant Juan Manuel Fangio et une derrière Michael Schumacher. Forcément, et même si le Britannique a toujours nié courir spécifiquement après ce record, il est désormais en position de pouvoir égaler l'Allemand. Beaucoup jugent que la saison 2020 pourrait le lui permettre, la stabilité réglementaire avant la révolution 2021 favorisant selon eux la compétitivité de Mercedes.

Pour Wolff, si tous les ingrédients sont en place, Hamilton pourra effectivement tenter de gravir ce nouveau sommet, même s'il insiste sur le fait que cela ne sera pas chose aisée. "Il y a une raison pour laquelle le record de Schumacher tient, car c'est juste très difficile. Je pense que si nous sommes capables de fournir aux pilotes l'année prochaine une bonne voiture, qui est compétitive, en essayant de continuer à travailler sur les écarts que nous avons [avec la concurrence], de minimiser les erreurs, et qu'il connaît une bonne saison, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas viser un septième titre."

Quand on lui demande ce qui rend Hamilton aussi spécial, le dirigeant autrichien met particulièrement en avant sa volonté de progresser. "Il pilote des voitures fichtrement vite ! C'est là que le talent rencontre de grands efforts pour s'améliorer en permanence [et] le bagage [du pilote]. Cette combinaison lui permet de se démarquer au sein de sa génération."

"Je pense qu'il dira toujours qu'il y a de la marge pour progresser, et je pense qu'il s'agit de la mentalité qu'il faut avoir. Je crois que, pour moi, il est à un niveau extrêmement haut. Mais vous n'allez jamais vous donner, ou donner à quiconque, 10 sur 10, parce vous pouvez vouloir être à 9 et avoir de la marge pour monter à 10 à l'avenir."