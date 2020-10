Wolff compte sur Domenicali pour éviter les "trucs artificiels" en F1

La semaine passée, la F1 a confirmé l'information qui avait filtré lors des jours précédents, à savoir l'arrivée prochaine de Stefano Domenicali à la tête de la discipline en lieu et place de Chase Carey, qui avait été nommé en janvier 2017 suite au rachat du championnat par Liberty Media, succédant ainsi à Bernie Ecclestone. Carey va rester dans un rôle non exécutif après la prise de fonction de Domenicali en janvier prochain.

La nomination de l'Italien a été bien accueillie par les acteurs de la F1, l'ancien directeur de Ferrari jouissant d'une réputation solide, d'une grande connaissance du sport et d'une capacité à faire grandir les marques, comme cela a été le cas de Lamborghini ces dernières années.

Toto Wolff s'est joint au concert de louanges, saluant une "excellente décision" de la part de Liberty Media : "Stefano est avant tout un homme avec une grande personnalité, une grande intégrité et une grande connaissance du sport."

"Il a été directeur sportif, directeur d'équipe, il a traversé des moments difficiles et des périodes de succès, et a été impliqué dans le projet F1 d'Audi pendant un certain temps. En fin de compte, c'est lui qui a mené Lamborghini à de formidables performances, des performances financières extraordinaires et, honnêtement, les voitures sont formidables. Je pense qu'il est un très, très bon choix pour ce rôle."

Alors que la discipline multiplie les initiatives pour tenter de pimenter les courses, avec en serpent de mer la volonté d'introduire, au moins pour les essayer, des courses qualificatives à grille inversée, Wolff n'a pas caché son opposition à la mesure, estimant que la F1 se focalisait trop sur le spectacle. L'Autrichien estime que Domenicali ne versera pas dans cette artificialisation du championnat.

"Comme il connait la discipline sur le bout des doigts, je pense que le sport passera en premier. Il va se tenir à l'écart, à mon avis, des trucs artificiels. C'est un puriste, mais il comprend également que vous devez maintenir l'intérêt de vos spectateurs et de votre public. Cet équilibre est vraiment compliqué à trouver, et je pense qu'il y arrivera."

La plupart du travail de refondation de la Formule 1 aura été réalisé sous le commandement de Carey au moment où Domenicali prendra les commandes de la discipline dans trois mois, avec notamment en point d'orgue la ratification des nouveaux Accords Concorde. Mais Wolff estime que le travail à accomplir reste important.

"Chase s'est battu pour que les [Accords] Concorde soient ratifiés, et c'est quelque chose que nous devons saluer. Je crois que ça a été parfois très frustrant pour lui de composer avec la FIA et dix équipes opportunistes. Mais c'est une bonne chose que ce soit fait. Cela met Stefano dans une bonne position pour s'occuper vraiment du championnat, comment l'optimiser, trouver plus de sponsors, mettre en place de bons accords de diffusion, nous faire visiter des endroits et des circuits de course excitants, et attirer une nouvelle génération, de nouveaux fans, sur tous les canaux qui existent aujourd'hui."

