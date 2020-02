Wolff : La domination Mercedes n'a pas fait perdre de fans à la F1

Mercedes a remporté, depuis 2014, 88 des 121 Grands Prix disputés lors de l'ère turbo hybride et empoché les 12 titres mis en jeu sur la même période, une moisson inédite. Cette domination a entraîné beaucoup de critiques et d'inquiétudes sur l'attrait de la Formule 1 vis-à-vis des fans mais également des constructeurs potentiellement intéressés par une arrivée sur la grille.

Pour le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, il y a au contraire beaucoup de choses à suivre qui font le sel de la Formule 1 actuelle, mettant notamment en avant la concurrence offerte par Red Bull et Ferrari l'an passé. "Mercedes qui gagne un sixième championnat, vous pouvez dire : 'est-ce que cela fait fuir les gens ?' Mais le fait est qu'il y a quand même eu de la variabilité et de l'imprévisibilité. Vous ne saviez pas avant certains week-ends si une Ferrari ou une Red Bull serait en pole position, si Max Verstappen allait gagner."

Lire aussi : La Mercedes W11 en piste à Silverstone

"La bataille entre les générations est quelque chose qui suscite un grand intérêt : [Sebastian] Vettel contre [Charles] Leclerc, Verstappen contre [Lewis] Hamilton. C'est quelque chose qui attire le public. Pour moi, la meilleure nouvelle c'est que notre audience et notre base de fans augmentent auprès des jeunes générations. Et je pense que, globalement, nous sommes sur une très bonne voie." La Formule 1 a publié les chiffres de l'audience TV pour 2019, estimée à 1,8 milliard de personnes, son niveau le plus important depuis 2012. La discipline reine a enregistré également des progressions importantes sur les réseaux sociaux et les médias numériques.

Wolff affirme que la F1 allait à l'encontre de la tendance mondiale à la baisse du nombre de téléspectateurs, même si elle s'oriente vers des offres de télévision payante. "On pourrait imaginer que la télévision linéaire est quelque chose qui devrait tranquillement disparaître, et ce n'est pas le cas pour la Formule 1. C'est en fait l'un des rares sports qui fait augmenter l'audience, alors que certains pays passent derrière le mur des chaînes payantes."

"L'année 2019 a vu près de 2 milliards de téléspectateurs, 419 millions de téléspectateurs uniques, près de 90 millions de téléspectateurs sur les week-ends et une moyenne de plus de 20 millions de téléspectateurs en direct pour les Grands Prix. Nous sommes la discipline qui connaît la plus forte croissance sur les médias sociaux, même comparé à toutes les ligues américaines. Vous pouvez voir que nous sommes sur la bonne voie. Liberty fait du bon travail en ouvrant les médias sociaux, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce sont des chiffres énormes par rapport à n'importe quel autre sport sur le marché. Donc en termes d'attraction mondiale pour ce sport, nous sommes là."

Avec Luke Smith