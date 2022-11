Wolff : La FIA n'affiche "aucune gêne" face aux problèmes importants

Suite à la polémique soulevée par la présence sur la piste d'un engin de levage lors du Grand Prix du Japon, la FIA a annoncé et mené une enquête dont les conclusions ont été rendues moins de deux semaines plus tard. Un certain nombre de mesures ont été immédiatement introduites, dont la fin de la rotation entre directeurs de course, et des pistes de réflexion ont été lancées pour améliorer plus encore la sécurité et les procédures.

Moins d'un an après son élection à la tête de la fédération, Mohammed Ben Sulayem a ainsi dû faire face à une nouvelle affaire épineuse, lui qui a pris ses fonctions dans le contexte de la fin de saison 2021 et de la controverse d'Abu Dhabi. Pour le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, l'affaire de Suzuka confirme le changement bénéfique qu'il y a eu depuis la prise de fonction de l'ancien pilote de rallye.

"Nous avons une nouvelle administration depuis décembre, et les choses ont changé", a affirmé l'Autrichien. "Il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées à bord, et je crois que tant qu'il y a du progrès, du développement et de l'ouverture d'esprit, cela va s'améliorer. Dans mes discussions avec le président, il y a la volonté d'apprendre et d'analyser. Vous avez pu voir le document qui a été publié après l'incident [de Pierre] Gasly, il y a une transparence totale et il n'y a aucune gêne à signaler les situations qui peuvent être améliorées."

"J'ai eu une conversation avec [Ben Sulayem] il y a quelques jours, et il a dit 'vous devez toujours nous donner votre opinion et celle des pilotes', et je pense que c'est un bon premier pas. Est-ce qu'un jour ce sera parfait ? Non, parce que nous apprenons en permanence."

L'administration de Mohammed Ben Sulayem a fait face à de nombreux défis cette année, entre les changements effectués à la direction de course après Abu Dhabi et le dossier du plafond budgétaire de Red Bull. Wolff avait salué, auprès de Motorsport.com, la gestion de l'audit et des sanctions adressées par la FIA, démontrant selon lui que "rien [n'avait] été mis sous le tapis".

Cette semaine, dans un article publié sur notre site, Ben Sulayem s'est élevé contre le harcèlement en ligne et a positionné la fédération en pointe dans ce domaine, avec entre autres l'utilisation d'un logiciel d'intelligence artificielle destiné à combattre les abus sur ses propres plateformes.

Avec Luke Smith