Wolff n'exclut pas un forfait de Hamilton au Canada

Lewis Hamilton s'est éloigné en boitant de sa Mercedes après avoir terminé quatrième du GP d'Azerbaïdjan dimanche, son dos ayant été mis à rude épreuve par les rebonds et le talonnage excessifs.

Après la course, le septuple Champion a déclaré qu'il ne pouvait pas exprimer la douleur endurée tout au long de la course, ayant été obligé de serrer les dents à certains moments pour surmonter cette souffrance. "J'ai simplement dû tenir bon et serrer les dents à cause de la douleur et l'adrénaline [a aidé]", avait-il ainsi déclaré pour Sky Sports.

Toto Wolff a déclaré que la gravité de l'inconfort d'Hamilton après la course montrait que les problèmes dont souffrait son pilote étaient anormaux, et il s'est inquiété de ce que le Britannique devait endurer. "Il est vraiment mal en point", a déclaré Wolff. "Nous devons juste trouver une solution. À ce stade, je pense qu'il est peut-être le plus touché de tous les pilotes. Mais à peu près tout le monde, d'après ce que j'ai compris des pilotes, a indiqué que quelque chose devait se passer."

À la question de savoir s'il y avait des inquiétudes sur le fait que la douleur d'Hamilton puisse même le placer dans une situation où il serait incapable de courir à nouveau le week-end prochain au Canada, Wolff a répondu : "Oui, sans aucun doute. Je ne l'ai pas vu et je ne lui ai pas parlé après, mais vous pouvez voir que ce n'est plus [seulement] musculaire. Je veux dire, cela va vraiment dans la colonne vertébrale et peut avoir des conséquences."

Lewis Hamilton se tient le dos dans le parc fermé

Mercedes dispose toujours d'un réserviste pour les courses, qui est normalement l'un de ses pilotes de Formule E, Stoffel Vandoorne ou Nyck de Vries, et a reconnu qu'il était logique d'avoir quelqu'un en place en cas de problèmes pour Hamilton à Montréal.

"Je ne pense pas que ce soit uniquement le problème de Lewis", a ajouté Wolff. "Il est celui qui est probablement le plus affecté. Mais de manière générale, cela affecte également George et beaucoup d'autres. La solution pourrait être d'avoir quelqu'un en réserve, ce que nous avons de toute façon à chaque course, pour s'assurer que nos voitures roulent."