Wolff : "Le Halo a sauvé la vie de Lewis Hamilton"

Si les responsabilités dans l'accrochage qui a mis aux prises Lewis Hamilton et Max Verstappen n'ont pas fini de diviser l'opinion, il est un élément qui devrait mettre tout le monde d'accord. La scène surréaliste qui s'est produite à la première chicane, et son image finale avec la Red Bull escaladant la Mercedes, a démontré s'il le fallait encore toute l'utilité du Halo.

Touché à la tête et au cou, Hamilton est indemne, mais il y a encore quelques années seulement, les conséquences auraient pu être dramatiques. Toutes les images de l'accident le prouvent déjà, avant sans doute d'autres analyses plus poussées, et Toto Wolff ne manque pas de le faire remarquer : l'élément de protection du cockpit, introduit en 2018, a encore sauvé une vie.

"Le Halo a clairement sauvé la vie de Lewis aujourd'hui", insiste Toto Wolff, directeur de Mercedes, alors que le pilote britannique a confié être un peu "endolori" et avoir pris des anti-douleurs après l'accident. "Si nous n'avions pas eu le Halo, ça aurait été un accident horrible, auquel je ne veux même pas penser."

Sportivement, cet accrochage est le second d'une telle ampleur entre les deux prétendants au titre, après celui de Silverstone qui avait coûté à Verstappen une hospitalisation par précaution. Alors que Wolff a estimé que le Néerlandais avait commis à Monza une "faute tactique", il entend désormais penser à la suite. Car la lutte pour le titre continue et il faut, à ses yeux, que les deux hommes soient désormais capables de s'affronter sans en arriver à de telles fins.

"Ils doivent trouver un moyen de courir l'un contre l'autre", prévient-il. "Soit ils laissent de la place partout, soit il y aura des accidents. Ils savent ce qu'ils font dans la voiture et comment ils courent l'un contre l'autre. Nous devrions observer ça avec intérêt et espérer qu'il n'y aura pas huit accidents lors des huit courses restantes."

"Nous ne voulons pas revivre ces situations à l'avenir, où l'un perd une place et où la seule manière de stopper la course ou d'empêcher l'autre de marquer des points est de le sortir. Tous les deux doivent se laisser de la place, courir ardemment l'un contre l'autre, mais éviter les accidents. C'était beau à voir jusqu'à présent, mais nous avons vu que le Halo avait sauvé la vie de Lewis aujourd'hui, et Max a subi un gros choc à Silverstone. Nous ne voulons pas arriver à une situation où il faudra intervenir parce que quelqu'un est sérieusement blessé."