Hamilton est "excellent" pour éviter les accrochages en course

Sacré Champion du monde pour la sixième fois de sa carrière en Formule 1 à Austin, Lewis Hamilton avait connu une semaine plus tôt plusieurs situations dans lesquelles il aurait pu perdre gros. Le Britannique s'est en effet retrouvé tassé à moitié hors piste par Sebastian Vettel dans la ligne droite du circuit de Mexico, avant d'être aux prises avec Max Verstappen dans les deux premiers virages, avec à la clé plusieurs contacts et un passage dans l'herbe. En dépit de ces divers incidents et d'une Mercedes abîmée, le pilote au #44 l'a emporté.

Seul pilote ayant disputé l'ensemble des tours au programme de la saison à deux Grands Prix du terme, Hamilton semble désormais, à l'âge de 34 ans, bien loin de ses trois dernières saisons avec McLaren lors desquelles il avait multiplié les abandons sur accrochage, même si tous n'étaient pas forcément de son fait. En point d'orgue de cette période moins faste, l'année 2011 qui, de l'avis de nombre d'observateurs, fut la pire du natif de Stevenage, souvent impliqué dans des collisions en piste.

Une gestion des moments chauds qui coïncide particulièrement avec son arrivée chez Mercedes et que loue son directeur exécutif, Toto Wolff. "Je pense qu'il s'agit clairement de quelque chose qui est une combinaison entre le talent, l'apprentissage et l'expérience. Il est vraiment excellent. Dans certains cas, il se tire lui-même de ce qui aurait pu être une situation de fin de course."

"À Montréal, avec Sebastian [Vettel], où il a évité le contact de façon miraculeuse [après le retour en piste dangereux du pilote Ferrari qui a serré Hamilton contre le mur, ndlr]. Et puis le contact [à Mexico] avec Seb dans la ligne droite et ensuite, quelques secondes plus tard, côte à côte avec Max dans les virages 2 et 3. Il semble avoir une grande capacité à placer sa voiture au bon endroit."

Les abandons de Lewis Hamilton consécutifs à des accrochages