Wolff : Hamilton et moi "n'avons pas terminé" l'aventure

"Je ne sais même pas si je serai là l'an prochain". Cette petite phrase lancée dimanche soir par Lewis Hamilton a suffi à agiter le petit monde de la F1, spéculant sur une éventuelle retraite du sextuple Champion du monde. Vainqueur pour la 93e fois de sa carrière au terme du Grand Prix d'Émilie-Romagne, le Britannique a même ajouté qu'il n'y avait "pas de garanties" qu'il soit là en 2021, après avoir tout de même pris soin de mentionner que son envie était de continuer.

L'avenir de Lewis Hamilton et celui de son directeur d'équipe Toto Wolff sont au centre de bien des interrogations, et chacune des parties sait que ce sera le cas tant qu'aucun accord ne sera annoncé. Devant le flou entretenu par les déclarations de son pilote, le patron de Mercedes – qui se cherche lui-même un successeur pour les années à venir – a toutefois tempéré le risque de voir l'histoire s'achever dans un mois et demi.

"D'une certaine manière, nous sommes ensemble", explique Wolff. "Nous sommes en symbiose et il est évidemment important de savoir où nous guident notre cœur et notre esprit pour l'année prochaine. Mais je l'ai dit, c'est mon équipe. Je suis très fier d'être chez Mercedes et je n'irai nulle part. Mon rôle pourrait changer à l'avenir. On lui a posé la question et rien n'est jamais assuré. C'est comme Niki Lauda dans les années 70 : on peut se réveiller un matin, le vendredi ou le samedi sur le circuit, et se dire : 'Je ne m'amuse plus'. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Mais nous voulons poursuivre cette aventure. Nous n'avons pas terminé. Lewis, toute l'équipe et moi n'avons pas terminé."

Pour l'heure, ni Hamilton ni Wolff ne disposent d'un contrat pour la saison 2021. Les négociations n'ont pas réellement eu lieu jusqu'à présent, pour deux raisons évidentes : en premier lieu le calendrier particulièrement cadencé du championnat 2020, avec de nombreux week-ends de course consécutifs, ainsi que la volonté de sceller les titres mondiaux avant de penser à la suite. Mercedes s'est assuré une septième couronne consécutive à Imola, quant à Hamilton, il disposera d'une première balle de match en Turquie dans deux semaines.

"Entre Mercedes et moi, c'est à peu près clair, il suffit d'apposer la signature au bon moment", promet Wolff. "J'étais aussi concentré sur le fait de décrocher ces titres, et je n'ai jamais le sentiment que ce soit une bonne chose de passer du temps avec des avocats quand je me concentre juste sur ce qui se passe en piste. Je pense que sur ce point, Lewis et moi nous ressemblons beaucoup. Ce n'était pas le moment opportun pour se poser et discuter, avant que les titres ne soient acquis. Lorsque le titre pilotes sera attribué, le moment viendra de se poser. Il reste quelques mois avant le premier Grand Prix [2021] en Australie."