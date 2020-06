Wolff : L'handicap aéro n'est pas "une batte de baseball"

Les règles ATR (restrictions aux tests aérodynamiques) ont été ajustées selon une formule qui donne moins de temps en soufflerie et d'utilisation de CFD (mécanique des fluides numérique) aux équipes qui trustent les premières places du classement et davantage à celles qui sont mal classées. Toto Wolff, directeur exécutif de Mercedes, a expliqué que l'écurie avait accepté le changement car il était destiné à permettre le resserrement de la hiérarchie à long terme, plutôt qu'à handicaper spécifiquement les structures gagnantes.

"Je suis un fan de la méritocratie de la F1, le meilleur homme et la meilleure machine gagnent", a déclaré Wolff lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com. "Et c'est comme ça que ça a toujours été, sans artifices comme dans d'autres sports où les gens du spectacle ont ajouté des éléments qui ont affaibli la discipline. Je déteste toute forme de balance des performances. Cela devient un jeu politique et un Championnat du monde politique, et ça n'a pas sa place en F1."

"Ce qui a été introduit avec les nouvelles [règles] ATR c'est une possibilité pour les équipes moins bien classées de lentement grappiller du terrain en termes de développement pour revenir au niveau des écuries de pointe. Ce sont des petits pourcentages chaque année, donc ça ne va pas créer de grande différence d'une année à l'autre, mais après quelques années, la grille va s'équilibrer.

Wolff a également fait remarquer que même une équipe comme Mercedes pourrait en profiter si elle venait à baisser dans la hiérarchie. "Je crois que si vous n'êtes plus assez bon pour gagner, alors vous disposerez [ensuite] des mêmes opportunités. Si vous êtes deuxième ou troisième, vous avez à nouveau plus de possibilités que le Champion du monde. Je pense que c'est un ajustement fin qui a été mis en place, pas avec une batte de baseball. Les grilles inversées auraient été une batte de baseball."

