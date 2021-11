Wolff pas convaincu qu'un long contrat aurait aidé Bottas

Tout au long de sa carrière en Formule 1, que ce soit chez Williams ou chez Mercedes, Valtteri Bottas a dû composer avec des contrats d'un an seulement et le besoin constant de faire ses preuves. Une situation qui lui a pesé, jusqu'à la signature d'un accord pluriannuel avec Alfa Romeo il y a un peu plus de deux mois.

Le principal intéressé l'a lui-même reconnu : "Ça a probablement eu plus d'effet sur moi que je ne le pensais, car une fois que tout était fait et que je savais ce que j'allais faire pour les prochaines années, j'ai ressenti un peu plus de liberté et moins de pression d'une certaine manière, presque comme si un poids s'était retiré de mes épaules. C'est ce sentiment, et c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant de savoir que je pouvais me concentrer sur quelque chose avec une équipe, avec des gens autour pour quelques années à venir, et pas me concentrer sur une année. Habituellement, il faut environ six mois pendant lesquels je me bats pour mon baquet."

L'écurie Mercedes a-t-elle commis un impair en maintenant Bottas dans l'incertitude, alors qu'elle envisageait à plusieurs reprises son remplacement par Esteban Ocon puis par George Russell, qui va bel et bien lui succéder en 2022 ? Lorsqu'il a été souligné auprès du directeur d'équipe Toto Wolff que Bottas considérait cette situation comme ayant eu un impact négatif sur ses performances, et lorsqu'il lui a été demandé pourquoi Mercedes ne lui avait pas proposé ce fameux contrat pluriannuel, Wolff a répondu : "Je pense qu'il a dit ça légèrement différemment."

Toto Wolff et Valtteri Bottas

"J'ai dit que la pression était une bonne chose pour Valtteri, et parfois la pression peut aussi vous nuire. Je pense que Valtteri est dans une cocotte-minute depuis le début de sa carrière en monoplace, il n'a jamais eu de ressources abondantes pour faire la course, et je trouve que c'était bien pour lui. Cela dit, un contrat pluriannuel aurait-il été meilleur ? Avec le recul, on peut toujours avoir un avis différent. Je continue de penser que c'est un mec super et un pilote rapide. Mais je pense aussi que passer des années avec Lewis peut mettre beaucoup de pression."

"Et on a vu qu'il était absolument au rendez-vous lors de certaines courses. Alors la victoire est sienne, personne ne peut l'en priver, comme en Turquie. Je l'ai vu tout au long de sa carrière, en Formule 1 mais aussi en Formule 3, en Formule Renault et dans toutes ces catégories. La vitesse pure est là, et quand la vitesse pure fait effet chez Valtteri, personne ne peut le battre. Regardez la Turquie. Mais il y a parfois des oscillations, et je me demande si c'est dû à la pression ou à tout autre phénomène. Mais c'est peut-être la conséquence d'avoir pour coéquipier Lewis Hamilton, un septuple Champion du monde. Il n'y a personne d'autre dans le club des 100 victoires. Il est le seul."

Quant à savoir si Wolff et Mercedes ont tiré le meilleur de Bottas lors de ces cinq années, l'Autrichien a lancé : "Qui sait ? Pas moi." En tout cas, Bottas compte statistiquement 20 pole positions et 57 podiums dont 10 victoires depuis son arrivée à Brackley, contre 41 pole positions et 76 podiums dont 49 victoires pour Lewis Hamilton sur la même période.