Wolff : Seul un "magicien" peut gérer les développements 2021 et 2022

En raison de la prochaine entrée en vigueur du nouveau Règlement Technique, en 2022, beaucoup d'équipes ont déjà abandonné le développement de leur monoplace actuelle pour mettre toutes les chances de leur côté. Car elles ne se font pas d'illusions : plus grands seront les efforts et les ressources, plus grande sera la récompense.

Abandonner la saison 2021 est un choix facile pour les équipes se situant en bas de l'échelle, il l'est moins pour Mercedes. En faisant une croix sur de potentielles améliorations sur sa voiture actuelle, la marque à l'étoile rend son combat contre Red Bull au sommet du classement général nettement plus difficile. Car l'écurie au taureau rouge s'est montrée plus agressive en continuant à travailler sur l'amélioration de sa RB16B. Depuis le début de la saison, des évolutions ont été régulièrement apportées, et cela l'a aidée à prendre le dessus.

Mais Mercedes accepte son sort et les désavantages sur la seconde moitié de saison liés à l'arrêt du développement. Toto Wolff est même convaincu d'avoir fait le bon choix sur le long terme. Le directeur estime que toute équipe qui continue à utiliser ses ressources aujourd'hui souffrira grandement l'année prochaine. "Il faut aussi se tourner vers 2022", déclare l'Autrichien à Motorsport.com. "Parce que dans le cas contraire, à moins d'être un magicien, vous serez en difficulté. Donc, je crois que la plupart des équipes ont déjà arrêté le développement [de la saison] 2021."

De son côté, Red Bull ne nie pas que sa stratégie peut avoir de graves conséquences sur ses performances lors des prochaines saisons. Mais Christian Horner assure que son équipe ne sera pas désavantagée. "Semaine après semaine, course après course, l'équipe fait un excellent travail pour équilibrer les défis de cette année et ceux de l'année prochaine", précise le directeur d'équipe au sujet du développement.

"Il n'y a rien de nouveau. On en parle beaucoup en ce moment, mais nous avons déjà vécu de grands changements de réglementation dans le passé. Il faut équilibrer les ressources et les utiliser de manière juste. Je pense que l'équipe travaille incroyablement dur, extrêmement bien et efficacement."

