Wolff : Mercedes doit abandonner le zéro ponton pour revenir au top

Même si un certain soulagement se lisait chez Mercedes, les sixième et septième places de George Russell et Lewis Hamilton au terme des qualifications du tout premier Grand Prix de la saison 2023 de F1, à six dixièmes de la pole de Max Verstappen, sonnaient comme un constat d'échec. Un an après, Toto Wolff estime que le bilan du concept "zéro ponton", pourtant légèrement revu cet hiver, est un manque de performance et que l'équipe, qui a tenté de persévérer sur cette voie technique, devait désormais admettre qu'elle s'était trompée.

Selon l'Autrichien, il est temps d'explorer d'autres voies. Aussi, quand Motorsport.com lui a demandé s'il était d'accord avec les mots de Hamilton, qui disait vendredi soir que l'écart avec les meilleurs ne serait pas comblé avec le concept actuel, Wolff a répondu : "Je pense qu'à terme, ce package ne sera jamais compétitif."

"Nous avons fait de notre mieux tout au long de l'hiver, et maintenant nous avons juste besoin de nous rassembler et de nous réunir avec les ingénieurs, qui ne sont absolument pas dogmatiques sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de vaches sacrées et nous devons décider quelle est la direction de développement que nous voulons suivre, afin d'être compétitifs et de gagner des courses."

"Ce n'est pas comme l'année dernière, où vous montez sur de nombreux podiums et vous finissez par y arriver. Je suis sûr que nous pouvons gagner des courses cette saison. Mais c'est vraiment le moyen et le long terme que nous devons regarder, et quelles décisions nous devons prendre."

Une analyse en profondeur et pour l'avenir qui démarrerait dès l'après-GP de Bahreïn, mais sans abandonner totalement l'idée de pouvoir parvenir à avancer autant que possible avec la W14 qui ne pourra de toute façon pas changer du tout au tout en quelques mois, surtout sous l'égide du plafond budgétaire. "Nous sommes des compétiteurs, et nous faisons la course, et nous ne renoncerons jamais à nous battre à chaque séance pour être au sommet."

"Si vous regardez la hiérarchie, aujourd'hui, vous pouvez vous dire 'eh bien, ce n'est pas réaliste [de penser pouvoir atteindre le sommet]'. Mais je regarde ce que nous pouvons trouver la semaine prochaine... Que pouvons-nous ajouter à la voiture ? Quel changement de direction pouvons-nous mettre en place ? Et à quelle vitesse, pour que nous puissions peut-être redresser la barre cette année ?"

"Ce sont les premières qualifications de l'année 2023. C'est pourquoi je ne veux rien écarter pour cette année, tout en étant totalement réaliste sur le fait qu'il faut changer beaucoup de choses [sur la voiture]."