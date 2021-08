Wolff : Mercedes capitalise encore sur les évolutions de Silverstone

Après avoir essuyé deux revers en Autriche, Mercedes a introduit la dernière évolution majeure de la W12 au Grand Prix de Grande-Bretagne afin de réduire l'écart de performance avec Red Bull. À Silverstone, Lewis Hamilton a signé le meilleur temps en qualifications et a remporté la course le dimanche, tandis que son coéquipier Valtteri Bottas est monté sur le podium.

Une réponse de Red Bull était attendue en Hongrie car, sur le papier, le tracé magyare met en lumière les qualités aérodynamiques de la RB16B. Mais Mercedes a verrouillé la première ligne pour la deuxième fois de l'année, reléguant Max Verstappen à quatre dixièmes de seconde de la pole position. Ravi de cette performance, Toto Wolff a indiqué que c'était la preuve que les gains de l'évolution de Silverstone étaient bel et bien réels.

"Au niveau de l'appui, je pense que l'amélioration n'était pas énorme", a déclaré le directeur de Mercedes. "Mais elle a eu un impact positif sur les performances de la voiture. La corrélation a été parfaite, et je pense que nous avons appris un peu plus sur les performances de la voiture au niveau des réglages. C'est génial de voir cette performance être consolidée ici, en Hongrie."

Avec cette première ligne, la marque à l'étoile est en mesure de reprendre la tête des deux classements généraux pour la première fois depuis le Grand Prix d'Espagne. À ce jour, Hamilton compte huit points de retard sur Verstappen et Mercedes pointe à quatre longueurs de Red Bull.

Concernant la stratégie pour la course, les choix divergent. Hamilton et Bottas s'élanceront avec les pneus mediums, plus endurants. Chez Red Bull, Verstappen et Sergio Pérez prendront les tendres pour le premier relais.

"Je pense que nous sommes désavantagés pour le départ, donc nous devons être intelligents et performants", a annoncé Wolff. "Si nos deux voitures sont en tête, nous pourrons davantage jouer avec la stratégie. Si c'est une course à deux arrêts, alors il n'y aura pas de grande différence à partir avec les tendres ou les mediums. Il n'y a pas d'avantage en ayant Lewis et Valtteri dans le top 4 car [Red Bull est dans le top 4] aussi. Il y a beaucoup d'ingrédients pour avoir du grand spectacle."