Wolff : Si Mercedes doit copier Red Bull pour gagner, "je m'en fiche"

Mercedes est en plein processus d'évaluation concernant la nouvelle direction technique à se donner après avoir rapidement fait le constat, en début de saison, que la W14 et son concept "zéro ponton" n'offrirait jamais les performances nécessaires pour espérer rejouer plus ou moins rapidement les premiers rôles. La structure dirigée par Toto Wolff a déjà fait état de résultats préliminaires prometteurs en CFD et en soufflerie, avec l'espoir de pouvoir commencer à les introduire sur la monoplace dans les premières étapes de la tournée européenne.

Le constructeur octuple Champion du monde avait fait part de sa volonté de modifier ses pontons, avant même le début des essais hivernaux, et c'est a priori dans cette zone que va se concentrer le gros des modifications initiales. Mais le changement doit permettre d'opérer un véritable virage et une révision complète du concept de la monoplace, avec comme priorité d'améliorer la fenêtre de réglages disponibles ou encore la hauteur de caisse.

Si c'est une Red Bull, nous mettrons un petit taureau quelque part avec un autocollant, et je n'aurai aucune honte si elle est rapide. Toto Wolff

Au moment où une grande partie de la grille s'est inspirée, à des degrés divers, de la solution mise en place par Red Bull dès l'an passé et encore perfectionnée cette saison, l'on tend à se demander si Mercedes ne va simplement pas devoir emprunter également cette route qui s'impose au fil du temps comme la manière idoine d'aborder la réglementation technique mise en place en 2022. Il s'agirait d'une entorse à la volonté de suivre sa propre voie et d'être pionnier dans certains domaines, comme cela a souvent été le cas entre 2014 et 2020.

Toutefois, après une second saison sans titre qui se profile d'ores et déjà, il faut désormais pour Wolff surtout être pragmatique et aller vers le concept qui offrira les meilleurs résultats. Et si cela veut dire s'inspirer ou copier les idées de Red Bull, ainsi soit-il : "Je pense qu'à ce stade, il n'y a pas de dogmatisme quant à l'apparence de la voiture. Elle doit simplement être la voiture de course la plus rapide possible."

Puis le directeur exécutif de Mercedes d'ajouter : "Et si cette voiture ressemble à une Red Bull ou à [une fusée] SpaceX, je m'en fiche, il faut juste qu'elle soit rapide. Et si c'est une Red Bull, nous mettrons un petit taureau quelque part avec un autocollant, et je n'aurai aucune honte si elle est rapide."

Le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff.

Pour l'Autrichien, il y a de vraies leçons à tirer de la façon dont Aston Martin a abandonné son concept original début 2022 pour suivre le chemin tracé par Red Bull. Et cela montre aussi à quel point il est possible de progresser assez rapidement en adoptant une telle approche, l'écurie de Silverstone étant en ce début de saison la seconde force du plateau après avoir terminé hors du top 6 l'an passé.

"Ce qu'Aston Martin a fait prouve qu'en l'espace de six ou sept mois, vous pouvez gagner énormément de temps au tour, ce qui vous permet de jouer aux avant-postes. Cela fait donc plaisir à voir. C'est une bonne chose pour nous tous de voir qu'il ne faut jamais faire une croix sur une saison si l'on peut faire ce genre de choses."

Si les discussions ont évidemment concerné avant tout les pontons, partie la plus visiblement différente des Mercedes de cette génération par rapport à la concurrence, Wolff insiste sur l'approche globale nécessaire : "Je pense que les changements les plus importants que nous ayons apportés ont consisté à regarder où nous voulions positionner la voiture dans sa zone de confort."

"Nous avons été trop bas l'année dernière, nous avons été trop haut cette année. Et maintenant, nous pensons que nous savons sur quoi nous appuyer. Évidemment, tout le reste suivra au niveau de ce qu'il faudra mettre en œuvre pour le plancher et la carrosserie. Je ne veux donc pas paraître trop bêtement optimiste, mais au moins nous voyons se profiler des choses qui sont encourageantes."