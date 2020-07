Wolff : "Tous les coups sont permis" entre Mercedes et Red Bull

Lors du Grand Prix d'Autriche, Red Bull Racing n'a pas laissé un instant de répit à Mercedes hors de la piste, avec une première réclamation, prévue de longue date, dès le vendredi après-midi au sujet du DAS utilisé par l'équipe Championne du monde. Celui-ci a été jugé légal par les commissaires techniques dans la nuit. Le dimanche, après une enquête des commissaires sur Lewis Hamilton la veille, c'est de nouveau Red Bull qui a porté réclamation, faisant pénaliser le pilote britannique. En course, Hamilton a aussi été sanctionné pour l'accrochage avec Alex Albon, sans toutefois que Red Bull n'intervienne, mais Toto Wolff juge que la lutte entre les deux équipes a pris une nouvelle dimension, où tout est possible en piste et en dehors.

"J'ai trouvé que la réclamation vendredi était correcte, plutôt que de la faire dimanche, donc je le reconnais. Et je trouve logique qu'ils aient fait ça pour avoir une clarification", a jugé Wolff en réponse à une question de Motorsport.com. "Pour en revenir à dimanche matin, et au changement de décision par rapport à la veille, c'est ce qu'autorise le règlement si vous avez de nouvelles preuves. Et comme je l'ai dit avant, il faut l'accepter. Je pense qu'en course, avec tous les efforts faits, la pénalité était trop dure. Mais pour répondre à votre question, tous les coups sont permis."

Lire aussi : Légalité du DAS : Horner craint des abus avec le Parc Fermé

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a quant à lui assuré qu'il n'y avait pas de mauvaise intention derrière la réclamation liée au DAS : "Pas vraiment. Je pense que nous avons été clairs dès le départ sur le fait que nous questionnions la viabilité du DAS. On a vu qu'il a été utilisé pendant la course et il a été dit aux pilotes de s'en servir pour contrôler la température des pneus. Est-ce vraiment [un système lié à] la direction ? Peu importe, ça a été considéré comme légal, c'est comme ça. Maintenant, les équipes ont le choix de tenter de développer leur propre équivalent."

Quant à Lewis Hamilton, il ne préfère pas se mêler des décisions et réclamations extra-sportives et préfère se concentrer sur ce qui se passe en piste : "Je ne pense pas vraiment à la bataille négative qui se passe en coulisses. Tout cela est politique. C'est une lutte de pouvoir, je dirais, entre quelques individus."

Propos recueillis par Jonathan Noble