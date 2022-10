Wolff : Notre stratégie "avait l'air d'être la meilleure"

Mercedes avait déjà surpris en qualifications, en plaçant ses deux voitures aux deuxième et troisième rangs, elle l'a de nouveau fait le lendemain, en choisissant de prendre le départ de la course de Mexico en pneus mediums contrairement aux pilotes Red Bull et Ferrari, qui étaient en tendres.

Toutefois, cette stratégie n'a pas tout à fait porté ses fruits. Dans le rythme du leader Max Verstappen durant le premier relais, Lewis Hamilton et George Russell ont vu le Néerlandais s'échapper après la salve d'arrêts au stand, où ce dernier a chaussé les pneus mediums pour se lancer dans un relais de 46 tours quand les deux W13 enfilaient les gommes dures.

Hamilton, qui a franchi la ligne d'arrivée 15 secondes après Verstappen, a estimé que son équipe avait pris la mauvaise décision stratégique, le pneu dur n'ayant donné satisfaction ni au #44 ni au #63. Néanmoins, le directeur Toto Wolff a soutenu que Mercedes avait eu raison de faire ce choix. "C'est toujours plus facile de juger avec le recul mais je pense que [la stratégie à un seul arrêt] des mediums aux durs avait l'air d'être la meilleure", a-t-il expliqué après la course.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, dans les stands

D'autres pilotes, à l'instar de Daniel Ricciardo, se sont élancés en pneus mediums également mais les ont ensuite troqués pour des enveloppes tendres. Cette stratégie agressive a particulièrement réussi à l'Australien, puisqu'il a transformé sa onzième place sur la grille de départ en septième à l'arrivée.

Selon Wolff, le pari des tendres était intéressant mais l'Autrichien a confié qu'un manque de confiance concernant le nombre de tours que le composé pouvait parcourir en course avait poussé l'équipe à chercher d'autres solutions.

"Ça aurait pu être [une meilleure stratégie]", a-t-il estimé en évoquant la stratégie mediums-tendres. "Nous aurions pu perdre plus de temps en restant sur les mediums pendant cinq ou six tours de plus avant d'essayer de faire 30 tours sur les tendres. Mais il n'était pas acquis que nous allions tenir [le rythme]. Avec Daniel, nous voyons que c'était possible. Lorsque nous en avons discuté ce matin, nous avions estimé que [les pneus tendres] étaient performants mais pas assez pour faire 30 tours environ. Combien Daniel en a-t-il fait, 26 ? Nous nous sommes trompés."

Interrogé par Motorsport.com sur la possibilité d'une victoire d'un pilote Mercedes si ses pneus durs avaient été remplacés par des gommes tendres, Wolff a estimé que cela n'aurait finalement fait aucune différence face aux Red Bull.

"Je ne pense pas que nous aurions pu dépasser [les Red Bull] parce que ça aurait été en gros l'inverse de leur stratégie", a répondu le directeur. "[Avec la stratégie] tendres-mediums, il y aurait eu un léger avantage dans le premier virage. Lewis était à l'extérieur donc on ne sait jamais comment ça se serait passé, mais nous aurions été encore plus proches avec une stratégie différente."

Propos recueillis par Luke Smith