Wolff : Si vous voulez du spectacle, il faut changer les règles

Pour la dixième fois dans l'Histoire du Championnat du monde de Formule 1, une course est allée à son terme mais sous Safety Car. Le Grand Prix d'Italie 2022 a en effet été le théâtre d'une situation où, la McLaren de Daniel Ricciardo s'étant immobilisée entre les deux Lesmo, il a fallu l'intervention de la voiture de sécurité et d'un engin de levage pour l'évacuer sans prendre de risque.

Or, pour diverses raisons, notamment une intervention ralentie par des difficultés techniques autour de la monoplace mais également une sortie de la voiture de sécurité devant George Russell, alors troisième de l'épreuve, et divers passages par les stands de plusieurs pilotes, la procédure a pris du temps. Quand l'ordre de dépasser la voiture de sécurité a finalement été donné pour les pilotes se situant devant le leader et quand la piste a finalement été dégagée, il était trop tard pour regrouper l'ensemble du peloton et permettre aux retardataires de se dédoubler en suivant la procédure indiquée par la réglementation. La course s'est donc achevée sous Safety Car, avec la victoire de Max Verstappen.

Neuf mois après le GP d'Abu Dhabi 2021, où le règlement n'avait pas été suivi sur deux points pour que la course se termine par un tour sous drapeau vert, ce qui avait créé une vive polémique et conduit à la mise à l'écart du directeur de course de l'époque, Michael Masi, la situation de Monza a bien évidemment fait parler. Si d'aucuns ont regretté le final non spectaculaire de la course, à l'image de Christian Horner ou de Mattia Binotto, d'autres ont salué le fait que les règles avaient été suivies à la lettre.

Si [...] vous voulez avoir du grand spectacle et deux tours de course, puis le chaos, je pense que je suis absolument prêt à ça. Mais alors nous devons changer le règlement Toto Wolff

C'est ainsi le cas du directeur de Mercedes, Toto Wolff, qui a par ailleurs rappelé que le meilleur moyen d'éviter des fins de courses sous Safety Car à l'avenir serait tout simplement de changer les règles pour mettre en place les instruments permettant de faire autrement : "[C'est] très clair, il y a des règles, et elles sont écrites. Et de mon point de vue, que je sois traumatisé par Abu Dhabi ou non, ces règles ont été suivies à la lettre aujourd'hui."

"Il y avait une voiture sur la piste, il y avait des commissaires et une grue. C'est pour ça qu'ils n'ont laissé personne doubler. Et puis il n'y avait pas assez de temps pour redémarrer la course une fois que toutes les voitures ont rattrapé leur retard. Donc, si quelqu'un n'est pas satisfait du règlement, et que vous voulez avoir du grand spectacle et deux tours de course, puis le chaos, je pense que je suis absolument prêt à ça. Mais alors nous devons changer le règlement. Je ne pense pas que nous devions nous plaindre de ce qui s'est passé, car ce sont les règles."

"Je suis vraiment satisfait de voir qu'il y a un directeur de course et des collègues qui appliquent le règlement contre la pression des médias, la pression des fans et de tout le monde pour simplement ne pas respecter le règlement. Donc au moins Abu Dhabi, dans ce sens, a donné à la FIA une plus grande confiance dans l'application du règlement."

Alors que plusieurs acteurs ont également évoqué la possibilité de brandir le drapeau rouge, ce qui interromperait la course et ouvrirait la voie à un départ arrêté sous drapeau vert, Wolff a pour sa part mis l'accent sur le fait que l'interruption d'un GP est normalement réservée à des situations particulièrement graves concernant les incidents ou les interventions en piste : "Pourquoi un drapeau rouge ?", a-t-il répondu à une question de Motorsport.com.

"Si quelqu'un est dans un mur, si la piste est bloquée, vous mettez un drapeau rouge parce que vous ne pouvez plus passer, [car] il s'est passé quelque chose. Pourquoi brandir un drapeau rouge juste parce que vous voulez faire un show d'un ou deux tours ? Je pense qu'il faut changer le règlement, et discuter avec la FIA : 'changeons le règlement, nous voulons avoir un dernier tour de course vraiment top'. J'y suis favorable. Mais ce n'est pas ce qui est dans le règlement aujourd'hui."

"Je ne veux pas créer un gros titre ici selon lequel 'Toto veut changer les règles parce que les courses sont merdiques'. Je pense que nous devrions tous nous réunir et nous demander s'il y a quelque chose que nous pouvons mieux faire. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui est dans le règlement, et c'est pourquoi il a été appliqué. Est-ce que j'aurais voulu avoir un dernier tour avec une pile de voitures les unes sur les autres dans la chicane ? Oui, bien sûr. C'est de la bonne télé. Mais..."

"Je pense que nous devons nous demander si nous voulons avoir une course qui se termine sous drapeau vert. Et ensuite nous faisons de la rétro-ingénierie à partir de là. À cinq ou dix tours de la fin, si nous avons une voiture de sécurité, mettons un drapeau rouge. Et assurons-nous de courir à la fin. Si c'est dans le règlement, tant mieux. Mais il y a des gens beaucoup plus intelligents, les directeurs sportifs, qui auront des idées."