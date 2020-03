Wolff : "Ne faisons pas comme Ferrari, soyons prudents"

Jusqu'ici, Mercedes s'est mise en évidence durant les tests hivernaux. Aujourd'hui, sur le papier, la marque de Stuttgart semble avoir une longueur d'avance sur la concurrence mais, au sein de l'équipe, il y a une volonté de freiner un enthousiasme tentant afin d'éviter les mauvaises surprises en début de saison.

Toto Wolff s'est exprimé à ce sujet au micro de Sky Sport F1 : "Il faut être prudent. L'année dernière, je me souviens que Ferrari était très rapide lors des premiers essais, mais ensuite c'est nous qui avons gagné en Australie. Le premier véritable test aura lieu à Melbourne".

En 2019, en effet, Ferrari, qui avait abordé le championnat du monde en tant que favori après les premiers essais, s'est retrouvé en difficulté dans la première partie de la saison, mais a ensuite rattrapé son retard sur Mercedes dans la seconde moitié du championnat.

Le directeur de l'équipe allemande a également parlé du désormais fameux DAS : "Nous avons commencé à travailler dessus il y a trois ans. Nous l'aurons dans son dernier développement dans un an. Mais il ne s'agit pas d'une seule personne, mais d'une équipe entière qui travaille et qui a de bonnes idées. Mais pour l'instant, elle est encore à l'étude et nous devons voir si elle a un effet positif.

Enfin, Wolff analyse ses adversaires : "Je vois Ferrari assez performant, mais aussi Red Bull, peut-être même plus que Ferrari. Nous pensons qu'ils sont plus forts que la Scuderia, mais nous aurons une vision claire à Melbourne".