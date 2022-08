Wolff : "Ma pire séance de qualifications depuis 10 ans"

Dans une saison 2022 qui tourne décidément très mal pour Mercedes, la séance de qualifications du Grand Prix de Belgique est un épisode difficile qui vient s'ajouter. Certes, Lewis Hamilton et George Russell s'élanceront quatrième et cinquième à Spa-Francorchamps dimanche après-midi, mais ils le doivent avant tout aux pénalités moteur infligées devant eux à trois pilotes (Max Verstappen, Charles Leclerc et Esteban Ocon). Le gouffre qui sépare les Flèches d'Argent de la référence établie par Max Verstappen, se chiffrant à 1"838, a été reçu comme "une vraie gifle" selon les mots de Lewis Hamilton, et Toto Wolff ruminait lui aussi hier soir une situation décidément bien compliquée.

"On ne peut pas être en pole trois semaines auparavant, bien que ce soit dans des conditions très différentes et sur une piste différente, puis se retrouver à 1"8 du rythme lors du Grand Prix suivant", réagit le directeur de l'écurie allemande, interloqué. "Donc il y a quelque chose que l'on ne comprend pas du tout, ou qu'on ne semble pas comprendre. Clairement, Red Bull est sur une autre planète ici, car la première Ferrari est à huit dixièmes. Mais ce n'est pas une consolation. C'est pour moi la pire séance de qualifications que j'aie connue depuis dix ans. Et indépendamment de nos positions de départ [dimanche], être en pole il y a trois semaines puis se retrouver nulle part, c'est tout simplement inacceptable pour nous."

Chez Mercedes, au-delà de l'abattement lié au résultat et aux espoirs douchés, c'est le sentiment d'incompréhension qui ressort le plus. En témoignent les propos de Lewis Hamilton, qui dit avoir "tout essayé" sur sa W13 pour la faire fonctionner à Spa-Francorchamps, en vain. Les ingénieurs de l'écurie de Brackley restent à ce stade sans réponse claire sur ce qu'il faut changer.

"Si on comprenait, on pourrait régler ça", lâche un Toto Wolff plus que circonspect en listant les maux de la monoplace allemande : "Mais la voiture a de la traînée en ligne droite. Lewis a dit que c'était comme tirer un parachute derrière lui. Elle est instable à l'arrière. Elle sous-vire dans les virages 8 et 9. Elle rebondit à haute vitesse et ne procure aucune confiance [au pilote]. Je n'ai pas entendu un seul point positif sur la manière dont la voiture performe ici, et ce tout au long du week-end. Donc je pense qu'il est maintenant temps de consolider les choses et de décider ce qu'il faut faire l'année prochaine."

