Wolff répond à Bottas : Non, Mercedes ne "dormait" pas

En tant que pilote Mercedes le mieux placé, Valtteri Bottas a eu la priorité au moment des arrêts au stand. Un avantage théorique quand la dégradation pneumatique est importante comme ce fut le cas ce dimanche lors du GP du 70e Anniversaire.

Le Finlandais s'est arrêté après 16 tours en mediums puis au 32e passage pour monter un nouveau train de durs, répondant alors au passage au stand de Max Verstappen juste devant lui. Lewis Hamilton, distancé au troisième rang, a lui eu l'opportunité d'allonger ce second relais sur les pneus durs, de sorte à pouvoir bénéficier de pneus plus frais dans les ultimes tours de course et prendre la seconde position à Bottas. Cette pratique est la norme chez Mercedes qui offre toujours au pilote le moins bien placé la chance d'allonger son relais s'il le souhaite.

Lire aussi : Course - Verstappen et Red Bull offrent une leçon de stratégie à Mercedes

Au sortir de la course, le pilote au #77, qui perd encore des points précieux au championnat sur Hamilton et voit désormais Verstappen, le vainqueur du jour, lui passer devant, a quelque peu tancé le choix de son écurie.

"Très frustrant évidemment, partir de la pole et finir troisième n'est pas idéal. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous dormions à un moment, lorsque Max a réussi à nous dépasser, et ma stratégie a été loin, loin d'être optimale. Nous avons donc beaucoup à apprendre de cette journée."

"Il y avait une chance de rester avec Max, mais dès que j'ai commencé à pousser vers la fin, les pneus sont tombés en morceaux. Il y avait des cloques sur les pneus aujourd'hui, et il semble que Red Bull n'en avait pas, donc ils avaient clairement une longueur d'avance là-dessus."

Nous avons vu qu'il restait beaucoup de gomme et nous avons prolongé le relais de Lewis. Toto Wolff, directeur exécutif de Mercedes

Une vision des choses à laquelle Toto Wolff a répondu. "Je viens de parler à Valtteri. Je ne pense pas que nous étions en train de dormir, mais j'accepte son point de vue. Je pense que nous avions une voiture plus lente aujourd'hui [que Red Bull], et nous l'admettons."

"Son point de vue était que nous aurions dû faire le contraire de Max. En fait, cela n'aurait rien changé, parce que Max serait ressorti avec des pneus neufs, et nous aurions continué avec des pneus qui n'étaient plus dans le meilleur état. Il s'est juste arrêté devant nous. Je ne sais donc pas ce que nous aurions pu faire de mieux."

"Il est évident qu'il n'est pas heureux d'être en P2 et que Lewis soit en P3, mais c'est ce que nous avons appris quand nous avons changé les pneus de Valtteri, nous avons vu qu'il restait beaucoup de gomme et nous avons prolongé le relais de Lewis, même s'il y avait de grosses vibrations mais beaucoup de gomme."

"Par conséquent, il était de plus en plus rapide à mesure que la gomme diminuait, et c'est pourquoi nous avons pu prolonger le relais, et finalement Lewis a dépassé Valtteri. Il est clair qu'il n'est pas heureux, et je respecte totalement cela. Aucun d'entre nous n'est heureux aujourd'hui du résultat."