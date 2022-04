Wolff : Les résultats "douloureux" de Mercedes forcent l'humilité

Dans les rues de Djeddah, Mercedes a poursuivi son début de saison compliqué. George Russell est le premier pilote derrière le quatuor de tête en cinquième position, tandis que Lewis Hamilton a bataillé pour effacer son élimination de la veille en Q1, en s'offrant une pénible dixième place. Ce dernier, peu habitué à se battre dans le peloton, a même demandé à son ingénieur de piste Pete Bonnington s'il y "avait un point pour cette position". Selon le septuple Champion du monde, Mercedes reste "toujours loin" de Red Bull et Ferrari, qui comptent bloquer les quatre positions de tête cette saison.

Après le Grand Prix, le patron de l'écurie Toto Wolff a admis qu'il était difficile pour l'écurie de voir ses rivales se battre pour la victoire sans elle, bien que cette lutte soit une bonne chose pour la Formule 1 dans son ensemble. "Nous étions en plein milieu de ces batailles amusantes à l'avant, et en tant que partie prenante et spectateur d'un tel show, c'est impressionnant à vivre", reconnaît Wolff.

"Mais d'un autre côté, c'est extrêmement douloureux de ne pas faire partie de ce jeu-là, encore plus en étant si loin en termes de temps au tour. Nous ne nous reposerons pas tant que nous ne serons pas de retour aux avant-postes. Mais vous avez absolument raison : ce n'est pas amusant du tout. C'est un exercice d'humilité, et cela nous rendra plus forts au final, même si ce n'est pas amusant aujourd'hui."

Après deux Grands Prix, Mercedes compte 40 points de retard sur Ferrari, et seulement une longueur d'avance sur Red Bull, bien ralenti par son double abandon à Bahreïn. L'origine des problèmes de Mercedes est le marsouinage extrême que subit l'écurie, qui est apparu lors des essais hivernaux et qui n'a toujours pas été maîtrisé. Après la course à Djeddah, George Russell expliquait que ce phénomène était responsable de "99% [des] problèmes" de l'écurie, et qu'elle avait réalisé des progrès minuscules pour le résoudre.

Cependant, Wolff ne souhaite pas faire d'estimations quant à l'écart entre son équipe et celles de pointe tant que les problèmes ne seront pas réglés. "Nous ne faisons pas rouler nos voitures là où nous voulons qu'elles soient. De ce fait, il est très difficile d'évaluer le déficit de temps au tour. J'aimerais vraiment que l'écart soit plus faible que ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais il y a des déficits partout."

Mercedes a deux semaines pour trouver des pistes d'amélioration, avant le Grand Prix d'Australie qui se tiendra du 8 au 10 avril.