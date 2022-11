Wolff : Russell a "peut-être fait un an de trop" chez Williams

Devenu à Interlagos le 113e vainqueur en Grand Prix de l'Histoire du Championnat du monde de F1, George Russell a dû attendre son 81e départ pour l'emporter, quasiment au terme de sa première saison avec Mercedes. Avant cette campagne 2022 qui aura été, de loin, la plus compliquée pour l'écurie allemande depuis 2014, le Britannique a passé trois années chez Williams, où il s'est formé tout en étant un pilote de la filière à l'étoile.

À 24 ans, Russell fait partie des grands espoirs de la discipline reine et son succès – le premier de Mercedes depuis Djeddah l'an passé – ne fait que renforcer ce statut, dans une saison où il devrait selon toute vraisemblance battre son équipier Lewis Hamilton au championnat pilotes et peut encore mathématiquement, à ce stade, être second.

Membre à part entière de Mercedes depuis 2017, Russell a été soutenu dans ses conquêtes des titres GP3 et F2 avant son arrivée sur les grilles de Formule 1 en 2019. S'exprimant sur l'ascension de son protégé, Toto Wolff s'est souvenu de sa première rencontre avec lui, quand le jeune homme avait alors très professionnellement présenté sa candidature au programme Mercedes.

"J'y ai pensé en fin de course, le moment où il est arrivé en tant que jeune homme de 16 ans avec son costume, sa cravate et sa présentation Powerpoint", a déclaré le directeur exécutif de Mercedes, tout en rappelant que Hamilton était également un produit du constructeur. "[Russell] est le premier de notre nouveau programme junior à avoir gagné une course. Évidemment, Lewis est là depuis toujours, et il est le plus performant de ceux qui sont sortis de notre académie junior."

"Mais six ans plus tard, [Russell est] vainqueur de Grand Prix. Nous avons toujours fixé des objectifs élevés. Il fallait gagner en GP3, il fallait gagner en F2, et c'est ce qu'il a fait pendant ses saisons de rookie. Et puis je crois que chez Williams, il était dans la meilleure école possible, peut-être une année de trop. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le plus important est qu'il a gagné un Grand Prix et qu'il le mérite."

Sous contrat jusqu'en 2024, Russell a remplacé Valtteri Bottas chez Mercedes cette saison, le Finlandais ayant formé durant cinq ans avec Hamilton un duo qui a remporté neuf des dix titres mis en jeu, dont les cinq couronnes constructeurs.