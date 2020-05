Wolff : "On pouvait voir certaines fissures" entre Vettel et Ferrari

La décision annoncée la semaine dernière par Sebastian Vettel et Ferrari de ne pas prolonger leur aventure commune au-delà de 2020 a fait l'effet d'une bombe, en plus de déclencher d'autres mouvements sur le marché des transferts. Néanmoins, si certains se sont montrés surpris, ce n'est pas forcément le cas de Toto Wolff à la tête de Mercedes. Rappelant la "relation amicale" qu'il entretient avec le pilote allemand, désormais sur le marché, le directeur de Mercedes est davantage perplexe devant la rapidité avec laquelle Ferrari et McLaren ont avancé leurs pions pour 2021 que face au divorce qui se profile entre Vettel et la Scuderia.

"Je ne suis pas si surpris par sa décision, je crois que l'on pouvait voir certaines fissures", estime Toto Wolff au micro d'ESPN. "C'est une grande personnalité, il a été l'une de celles de ces dix dernières années en Formule 1, remportant quatre titres mondiaux en commençant par cette période pleine de succès chez Red Bull. C'est décevant pour lui de voir que ce rêve chez Ferrari est abandonné mais c'est comme ça."

"Le déroulement des événements a été rapide et différent car il ne faut pas oublier qu'il y a encore une saison complète à disputer. On prend rarement des décisions aussi tôt dans la saison car que ce soit pour Daniel [Ricciardo] chez Renault, pour Carlos [Sainz] chez McLaren ou pour Sebastian chez Ferrari, ils vont courir avec les nouveautés, ils verront toutes les innovations, ils devront être impliqués dans le développement de la monoplace et jouer leur rôle dans l'équipe. Ces décisions ont été prises plus rapidement que je ne l'aurais fait mais c'est intéressant à observer, il y a peut-être quelque chose à en apprendre."

Les pilotes Mercedes d'abord

Dès l'annonce officielle de Ferrari la semaine dernière, Toto Wolff a pris soin de réagir en ne fermant aucune porte à Sebastian Vettel, à l'heure où Mercedes dispose en Lewis Hamilton et Valtteri Bottas de deux pilotes avec lesquels des négociations doivent avoir lieu pour décider ou non de leur présence dans l'équipe en 2021. Avec plus de recul, l'Autrichien se montre beaucoup plus réservé sur la perspective d'un recrutement du quadruple Champion du monde. "Nous sommes loyaux envers nos pilotes actuels et nous ne voulons pas débuter des discussions à un moment où la saison n'a même pas commencé", prévient-il au micro des chaînes allemandes RTL et NTV. "Ce serait très bien d'un point de vue allemand, mais nous restons fidèles à nos principes. La loyauté est importante et c'est l'une de nos valeurs."

D'autant que Mercedes doit également prendre en considération George Russell pour toute équation future, le pilote britannique appartenant au giron de la marque à l'étoile. "Nous nous concentrons exclusivement sur le succès", martèle Toto Wolff auprès de l'ORF. "Sebastian est évidemment très bon. Il tire toutes les ficelles. Il peut décider lui-même s'il veut s'en aller ou rejoindre une autre écurie. Il y a encore des places intéressantes à prendre. Nous examinons ce que nous allons faire avec George Russell, puis il y a un autre tournant avec Vettel. Mais ce n'est pas la plus haute priorité à l'heure actuelle, nous voulons d'abord nous concentrer sur notre équipe."