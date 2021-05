Tsunoda après son abandon : "Pour l'instant, je survis"

Après trois séances d'essais libres conclues derrière son coéquipier Pierre Gasly et des qualifications qui se sont achevées dès la Q1, Yuki Tsunoda a vu son Grand Prix d'Espagne trouver un terme prématuré, puisque son AlphaTauri est tombée en panne dans le 6e tour. Un résultat forcément décevant pour le rookie japonais, qui a vécu un week-end éprouvant.

"Je pense que c'est quelque chose sur la boîte de vitesses et pas le moteur – j'espère", commente Tsunoda. "Je n'avais pas de vitesse enclenchée et j'ai tout redémarré, mais ça n'a rien changé. Il nous faut donc enquêter sur ce qui s'est passé, mais je n'avais aucune chance de m'en tirer."

Cette déconvenue fait suite à un samedi où le pilote AlphaTauri s'est fait remarquer en remettant en question la qualité de son châssis à demi-mot avant d'être contraint à présenter ses plus plates excuses.

"Je suis vraiment frustré ce week-end, depuis les essais libres. Hier, c'était parfaitement ma faute [d'avoir été éliminé en Q1]. Aujourd'hui, c'était complètement hors de mon contrôle. Donc voilà… Pour l'instant, je survis. Et je dois me reconcentrer sur mon travail. Mieux vaut que ça se produise au début de la saison. Il faut que je me tourne vers Monaco", conclut-il.

Propos recueillis par Khodr Rawi

Grand Prix d'Espagne 2021