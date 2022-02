Tsunoda : J'étais une "grosse feignasse" début 2021

Malgré une première saison en Formule 1 très mouvementée, Yuki Tsunoda n'a jamais été hésitant à reconnaître ses torts. Selon le pilote japonais, chapeauté par Red Bull depuis quelques années, un mélange d'excès de confiance et de manque d'application a contribué à déclencher la série d'accidents ayant sapé son moral pendant une bonne partie de la saison 2021.

Mais, alors qu'il se tourne vers 2022 avec la ferme intention d'améliorer ses performances, l'espoir d'AlphaTauri assure avant tout que de grandes leçons ont été tirées l'an passé et qu'un changement d'approche, une nécessité, a été réalisé. L'une de ses plus grandes erreurs, reconnaît-il, a été de ne pas mettre l'accent sur la préparation en semaine de Grand Prix.

"Jusqu'à ce que je déménage en Italie, je n'étais qu'une grosse feignasse", rigole-t-il. "Après l'entraînement, [je rentrais] directement à la maison, j'allumais la PS5 et je jouais toute la journée pour prendre du bon temps. Ensuite, pendant la semaine de Grand Prix, j'étais toujours à la bourre. Je ne commençais à me préparer qu'à ce moment-là et je pense que c'était trop tard."

La saison de Tsunoda avait pourtant si bien commencé : rapide lors des essais de pré-saison à Bahreïn, le Japonais avait confirmé lors du premier Grand Prix, également à Sakhir, en inscrivant les deux points de la neuvième place grâce au dépassement sur Fernando Alonso, double Champion du monde.

Yuki Tsunoda

Sur un nuage après ces débuts presque parfaits, Tsunoda est violemment revenu sur terre dès le week-end suivant, à Imola. Le rythme de son AlphaTauri AT02 pouvait l'emmener jusqu'en Q3, toutefois le pilote s'est sorti dès les premiers instants de la Q1. Les choses se sont ensuite gâtées : à Portimão, il a manqué de rythme. En Espagne, il a levé la voix sur son équipe après une nouvelle élimination en Q1 et a abandonné en début de course. Puis, à Monaco, il a heurté le rail en EL2.

C'en était trop pour Red Bull, qui l'a alors poussé à déménager en Italie, près de l'usine AlphaTauri à Faenza, pour tenter de stopper l'hémorragie. Au plus mal pendant l'été, Tsunoda est finalement parvenu à sortir la tête de l'eau.

Au sujet de cette première phase de la saison, Tsunoda confie que sa performance de Bahreïn l'a rendu un peu trop sûr de lui : "Je dois dire que j'étais trop confiant. J'avais l'impression que c'était trop facile pour de la F1 parce que je n'avais pas eu de gros crash ou ce genre de chose étrange. Tout était sous contrôle, c'est donc pour ça que je m'attendais à ce que ce soit facile."

"J'ai eu cet accident à Imola mais, après Imola, j'étais toujours OK, ma confiance était toujours OK. J'avais seulement l'impression que l'incident en qualifications était de la malchance et aussi, je m'attendais à [sortir] avant la zone de freinage. Mais dès que j'ai eu des accidents régulièrement, j'ai commencé à me poser des questions sur ma confiance et à sentir que c'était assez difficile. Beaucoup plus difficile que je ne le pensais."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

"C'était surtout dur par rapport à ma manière de me préparer la semaine d'une course. L'approche n'y était plus. J'avais la même approche qu'en F2, qui a un format complètement différent avec une séance d'essais directement suivie par les qualifications. J'essayais toujours de tout réussir, d'attaquer dès la première séance d'essais et, en F1, c'est difficile de faire ça. Il y a un gros risque de finir dans le mur, de perdre beaucoup de temps de piste et de devoir reconstruire cette confiance pour les EL2."

"À un moment, ma confiance était à zéro, complètement. Jamais auparavant ma confiance n'avait été totalement proche du néant. Donc j'ai eu de grandes difficultés à reconstruire cette confiance, comme celle que j'avais à Bahreïn, c'était dur."

Pour que Tsunoda se remette sur de bons rails, il a tout d'abord été nécessaire de revoir son approche. Franz Tost, son patron, l'a exhorté à revenir à l'approche agressive qu'il avait à Bahreïn étant donné que sa prudence excessive – conséquence des nombreux accidents – le rendait lent. Ensuite, un changement de châssis en Turquie lui a permis de faire un pas en avant supplémentaire.

"La Turquie a été un tournant au niveau de la confiance et de l'approche que j'ai adoptée", ajoute Tsunoda. "Jusqu'en Turquie, j'essayais simplement de ne pas faire de grosse erreur et de ne pas aller dans le mur, c'est pourquoi mon rythme était vraiment lent. J'imagine que j'étais concentré sur le fait de ne pas [avoir d'accident] et c'est pourquoi mon rythme n'était pas bon. Dès que j'ai réalisé que mon rythme était constamment lent sur quelques courses, j'ai dû attaquer davantage parce que, au final, les résultats et la vitesse sont les choses les plus importantes en F1."

"J'ai donc changé d'état d'esprit, surtout dès la première séance, et j'ai commencé à penser à l'opposé de 'je ne vais pas avoir d'accident'. Pendent huit courses d'affilée environ, je n'ai pas eu d'accident et c'est pourquoi je suis ici. Aussi, l'une des choses qui m'ont aidé, ça a été de changer le châssis en Turquie. Je me suis senti beaucoup mieux dans cette voiture au niveau du contrôle. Par exemple, je contrôlais le niveau de glissade en Arabie saoudite [avec le nouveau châssis] alors qu'avec le châssis d'avant, je n'y arrivais jamais."

Désormais plus à l'aise, Tsunoda a retrouvé les points aux États-Unis avant de signer son meilleur résultat de l'année, une quatrième place, lors de l'ultime épreuve à Abu Dhabi. Au final, le pilote a beaucoup appris en 2021. "C'était une année importante", lance-t-il. "Je n'ai jamais eu une saison avec autant de hauts et de bas. Je n'ai jamais connu une telle situation dans ma carrière de pilote, donc [c'était] clairement une année importante pour moi."

Yuki Tsunoda en conférence de presse

"Je suis assez heureux d'avoir commencé un petit peu à m'améliorer, même dans une mauvaise passe, et je suis content de la performance et des progrès réalisés. J'ai énormément appris [en 2021]. Je pense que j'ai gagné beaucoup d'expérience et je ne pense pas que je puisse faire plus. Je ne pense pas que je puisse faire plus de choses pour la course, et maintenant que j'ai connu le pire, je peux aller de l'avant."

Tsunoda est aujourd'hui beaucoup plus confiant quant à ses capacités pour la saison 2022, qu'il s'agisse de maximiser les performances d'une bonne voiture pour battre son coéquipier Pierre Gasly ou de les améliorer si AlphaTauri négocie mal le virage du nouveau Règlement Technique.

"[2022] sera une année très importante pour moi", explique-t-il. "Je ne sais pas quel sera le rythme pour la voiture et pour l'équipe. De mon côté, je dois être performant, bien sûr. Il faut battre son coéquipier et avoir un rythme plus constant. Maintenant que je sais en détail ce que je dois améliorer, et si j'arrive à le faire, je peux battre mon coéquipier régulièrement."

"J'ai tous les ingrédients pour aller de l'avant et, à ce sujet, je dirais que la préparation a été très bonne. Il y aura aussi une nouvelle voiture. Si c'est une bonne voiture, je dois être performant et marquer des points. Et même si c'est une mauvaise voiture ou que le rythme est mauvais, on peut la développer et je sais comment la rendre plus rapide pour moi."