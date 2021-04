Tsunoda s'est fixé un "objectif trop élevé" à Imola

Après des débuts prometteurs à Bahreïn, Yuki Tsunoda espérait impressionner davantage ses pairs lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, il y a quinze jours. Cependant, le rookie japonais a vécu un week-end difficile puisqu'un accident en Q1 l'a envoyé au fond de la grille de départ et un tête-à-queue en course l'a exclu de la zone des points.

À la suite de cette contre-performance, Tsunoda a eu le temps de passer en revue ses erreurs. Selon le pilote AlphaTauri, celles-ci ont été dues à de trop grosses attentes fixées avant le début du Grand Prix. "Je me suis fixé un objectif trop élevé", révèle-t-il. "Imola était le circuit sur lequel j'avais le plus d'expérience, et j'avais vraiment envie d'y marquer des points."

"Dès les essais libres, je pensais atteindre le top 4 en qualifications mais le week-end ne s'est pas déroulé comme prévu avec un problème moteur en EL1", poursuit Tsunoda. "J'ai pu rouler en EL2 mais j'étais un peu impatient. Puis en EL3, je suis tombé sur du trafic et je n'ai pas pu faire un bon tour. Je ne savais pas où je me situais réellement avant le début des qualifications."

"Tout se passait bien avant le virage [où j'ai eu l'accident] mais j'étais un peu trop agité et j'ai freiné plus tard que ce que j'avais essayé précédemment ce week-end. Je savais que l'arrière allait glisser dans une certaine mesure mais je pensais qu'il fallait prendre un risque. Puis l'arrière a glissé plus que prévu et je me suis crashé. Ce n'était pas quelque chose que j'aurais dû faire en Q1, je le regrette sincèrement."

Alors que son tête-à-queue en course est mis sur le compte de l'inexpérience, Tsunoda est loin d'être satisfait des deux erreurs qu'il a commis en Émilie-Romagne.

"J'ai fait deux grosses erreurs dans un seul Grand Prix", peste-t-il. "J'ai l'impression que toutes mes faiblesses sont ressorties, le résultat est très mauvais et décevant. Mais en ayant un regard positif sur la situation, toutes ces erreurs n'ont été faites que dans un seul Grand Prix. C'était aussi un bon week-end car j'ai pu réfléchir sur ces erreurs."

Le pilote AlphaTauri a laissé le Grand Prix d'Émilie-Romagne chaotique derrière lui et aborde désormais le Grand Prix du Portugal dans un état d'esprit bien différent. "Je n'ai jamais piloté ici [à Portimão] donc mes attentes sont un peu moins élevées qu'à Imola, pour être honnête. J'essaierai simplement d'augmenter mon rythme à partir des EL1, tour après tour. Et pour les qualifications, je pense que je dois changer mon approche, surtout après ce qui s'est passé à Imola."

