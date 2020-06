"Pronostic réservé" pour Alex Zanardi

Victime d'un grave accident lors d'une épreuve de cyclisme handisport ce vendredi en Italie, Alex Zanardi demeure dans un état de santé "très grave". Après avoir confirmé que le pilote italien avait été héliporté depuis les lieux de l'accident, l'hôpital de Sienne qui l'a pris en charge a publié dans la soirée un communiqué pour faire le point sur son état de santé. Le pronostic des médecins est "réservé" à l'issue d'une lourde intervention neurochirurgicale.

"L'intervention neurochirurgicale et maxillo-faciale qu'a subie l'athlète, en raison du grave traumatisme crânien signalé, a commencé peu après 19h et s'est terminée peu avant 22h", fait savoir la polyclinique Santa Maria alle Scotte dans un communiqué. "Le patient a ensuite été transféré dans l'unité de soins intensifs, avec un pronostic réservé. Son état de santé est très grave."

Àgé de 53 ans, Alex Zanardi a été sacré champion de CART aux États-Unis en 1997 et 1998. Il a également piloté en Formule 1 chez Jordan (1991), Minardi (1992), Team Lotus (1993-1994) et Williams (1999). De retour en CART au début des années 2000, il a été victime d'un terrible accident sur l'ovale du Lauzitszring en 2001, perdant ses deux jambes. Il s'est ensuite reconverti dans le cyclisme handisport et a décroché l'or olympique lors des JO de Londres en 2012 et de Rio en 2016.