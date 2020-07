Zanardi transféré en centre de rééducation neurologique

Depuis son grave accident de handbike du 19 juin dernier, Alex Zanardi était sous assistance respiratoire et plongé dans un coma artificiel permettant de stabiliser son état. Face à l'équilibre de celui-ci, les médecins ont entamé la semaine dernière un processus de réduction de la sédation, qui a offert des conclusions positives.

Un nouveau communiqué publié par l'hôpital de Sienne confirme que la sédation a été intégralement interrompue et que la stabilité de son état métabolique et cardio-respiratoire a permis de le transférer dans un centre spécialisé pour qu'il puisse entamer sa réhabilitation neurologique. L'hôpital ne parle plus de pronostic réservé, comme c'était le cas jusqu'ici, mais l'état neurologique de l'ancien pilote Williams demeure toujours inconnu.

"Nos professionnels restent à la disposition de cette personne extraordinaire et de sa famille pour les prochaines phases du développement clinique, thérapeutique et de diagnostic, comme c'est toujours le cas dans ces cas-là", a déclaré Valtere Giovannini, directeur général de l'hôpital de Sienne. "Je remercie sincèrement l'équipe pluridisciplinaire qui a pris soin de Zanardi et a mis en place un très grand professionnalisme, reconnu au niveau national et international."

"L'athlète a passé plus d'un mois dans notre hôpital, il a subi trois opérations chirurgicales délicates et a montré une stabilité dans son état clinique et ses paramètres vitaux, ce qui a permis la réduction et l'arrêt de la sédation, et la possibilité en conséquence de le transférer dans une autre structure pour la rééducation neurologique. Je termine en envoyant mon soutien à la famille d'Alex, qui a montré une force incroyable. C'est un atout précieux qui devra l'accompagner pour cette phase qui débute aujourd'hui."