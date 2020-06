Zanardi dans un état "stable", toujours "grave"

Après avoir violemment percuté un camion alors qu'il roulait sur son handbike dans le cadre d'une manifestation sportive non compétitive, Alex Zanardi a été transféré à l’hôpital de Sienne dans un état "très grave", avec de multiples blessures à la tête. Il a subi une "délicate" opération de neurochirurgie de trois heures dans la soirée.

Ce samedi matin, l’hôpital a publié un bref communiqué donnant quelques informations sur l'état de l'Italien, plusieurs heures après la fin de son opération aux alentours de 22h et son placement en soins intensifs.

"Au sujet des conditions cliniques de l'athlète Alex Zanardi, admis à 18h le 19 juin dans un état très grave à la polyclinique Santa Maria alle Scotte à la suite d'un accident de la route survenu dans la province de Sienne, la direction sanitaire de l'Aou Senese informe que le patient, soumis à une intervention neurochirurgicale délicate dans la soirée du 19 juin, et par la suite transféré en soins intensifs, affiche des paramètres hémodynamiques et métaboliques stables. Il est intubé et placé sous respirateur artificiel, son cadre neurologique restant grave."