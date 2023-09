Zhou convaincu qu'il va bientôt prolonger avec Alfa Romeo

Juste avant d'aborder la trêve estivale, Zhou Guanyu déclarait vouloir "avoir une idée claire avant la fin de l'été" en ce qui concerne son avenir en Formule 1. L'été n'est pas encore terminé, mais force est de constater qu'à ce jour, rien n'est officiel.

Le baquet de Zhou chez Alfa Romeo fait partie des rares à ne pas être officiellement attribués pour la saison 2024, avec ceux d'AlphaTauri, où seul Liam Lawson pourrait venir créer la surprise face au duo attendu Tsunoda-Ricciardo, et le second volant Williams, puisque Logan Sargeant ne donne pas entière satisfaction.

Du côté de Hinwil, Zhou fait notamment face à la concurrence du protégé de l'équipe Théo Pourchaire, actuel leader du championnat de Formule 2, et du pilote de réserve Aston Martin Felipe Drugovich, champion en titre dans l'antichambre de la F1. Le Chinois se veut pourtant confiant et assure que ce n'est qu'une question de temps avant que son nouveau contrat avec Alfa Romeo soit signé, précisant qu'il ne s'est pas intéressé à d'autres écuries dans un contexte où "il n'y a pas beaucoup de baquets qui sont disponibles".

"C'est un peu plus tardif que je ne m'y attendais", admet l'intéressé. "Mais je pense que c'est juste dû au fait que j'essaie de mettre au clair ces derniers détails avec Alfa Romeo. Quant à me demander 'Pourquoi tu ne signes pas ?', je n'ai toujours pas de réponse à ça. Mais on en parle vraiment davantage et on est de plus en plus près de conclure. Je suis content qu'on soit ensemble, de passer de plus en plus d'années avec cette équipe. L'écurie se dirige vers un avenir radieux."

Des rumeurs courent pourtant sur d'éventuels problèmes financiers pour Zhou et ses mécènes, mais là aussi, le pilote Alfa Romeo se veut rassurant. "J'ai des sponsors personnels, et je n'ai pas connaissance de ces rumeurs, mais je ne pense pas manquer de bases de ce côté-là. Ce n'est pas comme un premier contrat en Formule 1, où tout dépend de l'équipe. Le second entre un peu plus dans les détails."

"Il n'y a rien qui mérite de s'inquiéter. Je ne pense pas, avec ce que je montre en piste, que je ne mérite pas de rester dans ce paddock", conclut celui qui occupe la 16e place du championnat des pilotes avec quatre points à son actif, deux de moins que son coéquipier Valtteri Bottas.

Avec Matt Kew

