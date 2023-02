Zhou veut gagner un contrat sur le long terme

Zhou Guanyu aborde sa seconde campagne dans la catégorie reine du sport automobile, où il compte bien s'implanter durablement. La saison initiale a été compliquée pour le premier pilote chinois de l'Histoire de la Formule 1, qui était en deçà de son coéquipier Valtteri Bottas et a été handicapé par quelques problèmes techniques.

Le bilan comptable était sévère, avec six points à 49, mais Alfa Romeo a tout de même décidé en septembre de renouveler sa confiance à son jeune loup pour 2023. Zhou a ainsi l'intention de faire ses preuves au volant de la C43 qui a été présentée ce mardi, afin d'obtenir un contrat pluriannuel.

"Si de mon côté je peux montrer mon potentiel, espérons que je puisse rester bien plus longtemps en Formule 1 et avoir un contrat plus long", déclare-t-il. "Je pense que c'est toujours l'objectif pour tous les pilotes. Les premières années, c'est très normal d'avoir un contrat d'un an, éventuellement avec une année en option, mais au bout de quelques années on en a un plus long."

Le pilote Alfa a un objectif "très simple" pour ce faire : "Essayer de faire un pas en avant, de progresser. Saisir toutes les opportunités, être plus régulier, c'est vraiment la clé. L'an dernier, je pense que j'aurais mérité plus de points que je n'en ai eus, car de nombreux problèmes de fiabilité m'en ont coûté beaucoup. Cette saison, on verra. Espérons que nous aurons une voiture très compétitive, alors nous pourrons marquer bien plus de points que la saison dernière."

Pour être plus performant, Zhou profitera évidemment de l'expérience acquise en 2022 mais aussi d'une pression "évidemment" moindre. "C'est différent. Cette année, bien sûr, il faut que je sois performant, que je fasse un bon pas en avant, et que je fasse bien mieux que l'an passé. Mais l'an dernier, tout me paraissait très nouveau, et je ne savais pas comment j'allais me débrouiller. On peut faire autant de runs qu'on veut sur le simulateur, mais ce n'est pas pareil qu'en piste, et il y a la pression à gérer."

"L'an dernier, j'ai eu la pression dont j'avais vraiment besoin pour montrer mon potentiel. J'étais très content d'arriver à le faire. Mais pour cette saison, tout paraît un peu plus familier, je semble profiter de l'expérience passée. Je suis donc sûr que sur la grille de départ à Bahreïn, je ne serai pas aussi stressé que la saison dernière. Je n'avais jamais été aussi stressé de ma vie ! Mais c'était une journée incroyable, en fin de compte. Bref, cette année, je serai certainement moins [stressé]", conclut-il.

Propos recueillis par Adam Cooper

