Zhou : Un point, "la meilleure réponse" aux critiques

Zhou Guanyu a lancé sa carrière en Formule 1 de la meilleure des façons. À Bahreïn, le seul rookie de la cuvée 2022 a terminé à la dixième place, synonyme d'un point. Après trois saisons passées en Formule 2 (sans remporter le titre), l'annonce de sa titularisation avait été accompagnée de critiques, notamment sur son statut de pilote payant. Alfa Romeo avait d'ailleurs reconnu que l'attrait de sponsors chinois, enclins à soutenir le premier pilote du pays en F1, avait pesé dans la balance.

Mais ce week-end, Zhou Guanyu a parfaitement répondu aux critiques en atteignant la Q2 pour sa première séance de qualifications, avant de terminer à la dixième place d'un Grand Prix qu'il avait mal débuté. "Je crois qu'après avoir signé mon contrat l'an dernier, pour je ne sais quelle raison, les gens avaient déjà un avis sur moi et ma place en Formule 1", se souvient Zhou. "Mais dans mon esprit, j'ai toujours tout fait pour mériter mon volant. Cette saison, je voulais atteindre la Q2 et marquer des points pour pouvoir faire taire certaines mauvaises langues. Aujourd'hui, je suis juste soulagé, en passant de P15 à P10, et même de P20 à P10. Je pense que c'est la meilleure réponse. Je ne suis pas là pour dire des bêtises, je vais juste me concentrer sur mon boulot."

Zhou a laissé éclater sa joie à la fin de la course. Avec la sixième place de son coéquipier Valtteri Bottas, Alfa Romeo a signé hier son meilleur résultat depuis le Grand Prix du Brésil 2019. Pourtant, la course partait mal pour le Chinois. Parti 15e, son anti-calage se déclenchait entre le départ et le premier virage, provoquant sa chute dans le classement. Après une remontée dans le peloton, Zhou se rangeait en 13e position derrière la voiture de sécurité. Un dépassement sur Mick Schumacher à la relance, suivi de l'abandon des deux Red Bull, a permis au #24 de décrocher son premier point.

"'Ravi' n'est pas le bon mot, 'émotionnel' résumerait mieux cette course", estime Zhou. "J'étais tellement concentré sur ma remontée en course. Je suis allé chercher chaque opportunité de dépassement qui s'offrait à moi, que ce soit le premier, le dernier ou le quatrième virage, je pense que c'était la bonne décision. J'avais cette faim en moi. Une fois que c'était possible, que je voyais le rythme que j'avais, notamment sur le dernier relais, je savais que je pouvais vraiment tout donner. Décrocher un point est incroyable."