Une zone DRS supprimée par sécurité à Melbourne

Après avoir beaucoup fait parler cette semaine, la quatrième zone DRS ajoutée au circuit de l'Albert Park, à Melbourne, a finalement été retirée. Testée durant les deux premières séances d'essais libres vendredi, cette zone a été purement et simplement supprimée par la direction de course avant la troisième séance d'essais libres et les qualifications. Une décision prise au nom de la sécurité.

Il était initialement prévu que le Grand Prix d'Australie se dispute avec un total de quatre zones DRS, articulées autour de deux points de détection. On reviendra finalement à une configuration plus classique sur le tracé australien, où de nombreux changements ont été apportés afin de favoriser les dépassements. Des modifications qui ont surtout rendu le circuit plus fluide et plus rapide, avec la suppression d'une chicane.

"Pour des raisons de sécurité, le nombre de zones DRS sera réduit à trois pour le reste du Grand Prix", a annoncé samedi matin le directeur de course, Niels Wittich. "La détection du DRS n°1 sera déplacée avant le virage 9, avec l'activation du DRS n°1 qui se fera après le virage 10. La détection du DRS n°2 restera inchangée, avec les zones d'activations suivantes en conséquences."

C'est donc la zone DRS située dans la longue pleine charge en courbe, en amont du virage 9, qui a été supprimée. Cette portion modifiée cette année est devenue particulièrement rapide. Lors des premiers essais libres, on y a vu plusieurs monoplaces y souffrir de manière prononcée du phénomène de marsouinage à l'approche du freinage.