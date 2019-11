Flörsch approuve les modifications du circuit de Macao

Au Grand Prix de Macao 2018, suite à une incompréhension avec Jehan Daruvala, Flörsch avait heurté la monoplace de l'Indien, puis le mur, avant de décoller à près de 280 km/h sur le vibreur intérieur du virage de Lisboa ; elle avait alors percuté la voiture de Sho Tsuboi, puis transpercé le grillage à l'endroit précis où se trouvait un refuge de photographes, aucun n'ayant été grièvement blessé. L'Allemande, alors âgée de 17 ans, s'en était tirée avec une vertèbre fracturée.

Lire aussi : Le virage de l'accident de Flörsch à Macao a été modifié

Ce sont désormais les nouvelles FIA F3 qui disputent le Grand Prix de Macao, avec 400 ch contre 240 pour leurs devancières, et il a donc fallu adapter le circuit à de nombreux points, et notamment à l'endroit où a eu lieu l'accident de Flörsch, celui où les monoplaces tutoient désormais les 300 km/h. Le vibreur fautif a été retiré, le mur rapproché à l'intérieur, et la zone de photographes ne se trouve plus au même endroit.

"Je pense que la FIA fait précisément ce qu'il faut", analyse Flörsch, qui s'est qualifiée 26e pour la course qualificative alors qu'elle découvre la Dallara F3 2019. "J'espère que ça va aider. On ne peut plus vraiment toucher le vibreur dans cet angle, donc on ne peut pas s'envoler. On verra en course, mais j'espère et je pense que cela ne se reproduira pas."

Les chronos sont bien plus rapides désormais, avec une pole position signée par Jüri Vips en 2'04"997 (176,3 km/h de moyenne) quand Dan Ticktum avait établi un nouveau record du circuit l'an passé en 2'09"910 (169,6 km/h).

"La voiture est différente de l'an dernier, mais elle est fun à piloter aussi", analyse Robert Shwartzman, nouveau champion FIA F3, qui souligne par ailleurs que le circuit "n'a pas grandement changé". Il poursuit : "Je m'attendais à bien pire sur ce circuit avec cette voiture, mais en fait, elle se comporte vraiment bien. C'est bien, ils ont amélioré la sécurité et n'ont causé aucune difficulté pour les pilotes en piste."

Shwartzman a pris la deuxième place des essais qualificatifs déterminant la grille de départ de la course qualificative, relégué à quatre dixièmes de Vips, devant Callum Ilott et Christian Lundgaard, pour un quatuor de protégés Red Bull (Vips), Ferrari (Shwartzman, Ilott) et Renault (Lundgaard). Marcus Armstrong, également membre de la Ferrari Driver Academy, a été le premier à tourner en 2'05 avant de heurter le mur au virage de Police : il a ensuite chuté au neuvième rang.

Dan Ticktum quant à lui, double vainqueur en titre du Grand Prix de Macao, a percuté la voiture accidentée de David Beckmann sous drapeau jaune en essais libres, ce qui l'a empêché de participer au début de la séance qualificative, le temps que sa monoplace soit réparée. Il s'est finalement classé 13e.

Propos recueillis par Jack Benyon