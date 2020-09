Pas de Formule 3 au Grand Prix de Macao

L'espoir demeurait que les écuries de FIA F3 soient en mesure de participer à cette course pour une seconde saison consécutive, mais une conférence de presse du comité organisateur du Grand Prix de Macao y a mis un terme. Les Dallara 320 de l'Euroformula Open et de la Super Formula Lights (ex-F3 Japon), conformes à la philosophie de F3 aperçue au Circuit de Guia de 1983 à 2018, n'y seront pas non plus.

Selon les informations de Motorsport.com, le principal obstacle à la venue des écuries de F3 est la réglementation sanitaire à Macao, qui n'a pas enregistré le moindre cas de COVID-19 depuis juin et impose une quarantaine stricte de 14 jours pour les visiteurs internationaux.

Coordinateur du sous-comité sportif du Grand Prix de Macao, Chong Coc Veng a déclaré : "Nous sommes en discussions étroites avec un certain nombre de parties pour l'organisation de courses au Grand Prix de Macao en monoplace." D'après des sources asiatiques, Chong a confirmé oralement que des Formule 4 allaient se produire lors de l'événement, du 19 au 22 novembre.

La Chine a son propre championnat de F4 certifié par la FIA, avec le même châssis Mygale que dans les compétitions britannique, française et mexicaine, mais avec des moteurs fournis par le manufacturier chinois Geely. On ne sait pas si la course pourrait être ouverte aux pilotes internationaux qui accepteraient la quarantaine ; le championnat de British F4 se termine le week-end précédent à Brands Hatch, et quiconque courra là-bas ne pourrait donc pas se rendre à Macao. De même pour la F4 France, qui se conclut au Mans du 13 au 15 novembre.

Les autres courses phares de l'événement – la Coupe du monde GT de la FIA et le WTCR – ont été remplacées par des épreuves pour les participants régionaux, sélectionnés d'une part dans le Championnat GT de Chine et celui d'Asie Pacifique notamment, avec les catégories GT3 et GT4, et d'autre part en TCR Asia Series et en Asia Pacific Touring Cars 2.0T.

Rappelons que le Grand Prix de Macao de Formule 3 a été remporté par des stars en devenir telles qu'Ayrton Senna en 1983, Michael Schumacher en 1990 et David Coulthard en 1991. De manière étonnante, cette course phare des formules de promotion n'a couronné aucun futur pilote de Formule 1 depuis Lucas di Grassi en 2005. Ils sont quatre à s'y être imposés à deux reprises, dont la plupart font les beaux jours de la Formule E : Edoardo Mortara, Felix Rosenqvist, António Félix da Costa et Dan Ticktum.

Related video