Heroes - L'accrochage Häkkinen-Schumacher à Macau

Le Grand Prix de Macau est indéniablement l'épreuve la plus importante dans la saison de Formule 3. Arrivant sur place en tant que vainqueur du championnat britannique, Mika Häkkinen nourrissait en 1990 d'évidentes ambitions de victoire avec son team, Theodore Racing, sponsorisé par West Surrey Racing. Il affrontait toutefois le vainqueur du championnat allemand, Michael Schumacher, aligné par WTS Racing. Bien avant leurs duels pour le titre F1, les deux étoiles montantes âgées de 21 et 22 ans allaient croiser le fer sur cette épreuve à part.

"Tout s'est parfaitement déroulé, les essais et tout", raconte Häkkinen dans le film. "Il y a deux courses. J'ai gagné la première avec deux secondes d'avance. J'étais en tête de la deuxième course et j'ai fait une erreur quelconque. Alors Michael a réussi à me dépasser."

Grâce à sa victoire dans la première manche, le Finlandais n'avait besoin que de terminer à moins de deux secondes de Schumacher pour s'imposer au général. Il apparaissait clairement plus rapide que son rival dans la dernière phase de la course et tout semblait tourner en défaveur de l'Allemand dans les derniers tours…

"Il restait un ou deux tours à faire. Michael était en tête, et il a fait une grosse erreur dans un virage à droite à très haute vitesse", reprend Häkkinen. "J'ai pensé : 'Qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que je le dépasse !' Il était très lent, alors je me suis beaucoup rapproché, pour me faire aspirer, et à ce moment-là, j'allais le dépasser et je pouvais… Je voyais ses yeux dans le rétroviseur…"

Häkkinen mime alors un mouvement de volant vers la droite, et pour cause : c'est à ce moment que les deux hommes se sont accrochés alors que le Finlandais tentait un dépassement. "J'ai tout perdu d'un coup. Un moment terrible", se souvient-il. Vainqueur sans aileron arrière, Schumacher avait déclaré après la course : "Je le vois dans mes rétroviseurs, juste derrière moi, et je vois qu'il se rapproche. Et puis il ralentit et il reste derrière moi. Et là, je vois qu'il se rapproche, et je vais vers la droite... Juste à ce moment-là, il a voulu me dépasser, et il était tellement vite, qu'il n'a pas pu freiner."

Son erreur n'a toutefois pas compromis la carrière de Häkkinen, puisqu'il a fait son arrivée en F1 au début de la saison 1991 avec le team Lotus, quelques mois avant que Schumacher n'intègre à son tour la catégorie reine avec Benetton.

Voir aussi : Le trailer de Heroes

Heroes est disponible sur Motorsport.tv. Écrit et réalisé par Manish Pandey, déjà réalisateur du film Senna, plusieurs fois primé, ce long-métrage de 1h51 fait se croiser les récits de nos Héros du sport auto, dont les histoires sont illustrées par des images d'archive.

Découvrez le film en intégralité en vous abonnant à Motorsport.tv à partir de 4,50€ par mois ou en le louant en VOD au prix de 6,50€ pour 48 heures.