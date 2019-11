Verschoor remporte le Grand Prix de Macao

L'ancien membre du Red Bull Junior Team reste sur deux saisons décevantes en Formule Renault Eurocup et en FIA F3 (13e dans les deux cas) et n'occupait que la 14e place lors des premiers essais qualificatifs, avant de finalement prendre la cinquième position sur la grille lors des seconds. Quatrième en course qualificative, Verschoor a pris l'envol parfait pour le Grand Prix, profitant de l'aspiration pour doubler Robert Shwartzman et Christian Lundgaard avant même le premier freinage, à Lisboa.

Jüri Vips, dominateur ce week-end en matière de performance pure et vainqueur de la course qualificative, a conservé la tête, mais la voiture de sécurité a neutralisé la course lorsque Ferdinand Habsburg a subi un impressionnant accident dont il s'est tiré indemne. Verschoor a profité du restart pour chiper la première place à l'Estonien et a ensuite tenu bon malgré une direction endommagée par un léger contact avec le rail dans les derniers tours. Il est le premier débutant à s'imposer au Grand Prix de Macao depuis Keisuke Kunimoto et succède au palmarès de l'épreuve à deux autres anciens protégés de Red Bull, António Félix da Costa (2016) et Dan Ticktum (2017 et 2018).

"Je suis déçu, car j'estime avoir fait le week-end parfait. Après la VSC [provoquée par l'arrêt en piste de Sophia Flörsch], le DRS était censé fonctionner, mais ce n'était pas le cas", déplore Jüri Vips, qui n'a toutefois pas connu la plus grande déconvenue : Robert Shwartzman, nouveau champion FIA F3, a vu son aileron avant abîmé par un léger contact avec Christian Lundgaard au départ et a été contraint à l'abandon dès le premier virage.

Membre de la Renault Sport Academy, Lundgaard n'est pas parvenu à monter sur le podium, surpassé par un brillant Logan Sargeant. Ce dernier, à l'image de Verschoor, a connu une campagne difficile en FIA F3 au sein d'une écurie Carlin en difficulté : il n'a marqué que cinq points. Ce résultat va donc lui donner du baume au cœur, et il a déjà annoncé son intention de revenir l'an prochain.

Dan Ticktum espérait une troisième victoire macanaise mais a été la victime innocente d'un accident au départ de la course qualificative ; il est remonté de la 26e à la 13e place. Belle performance également de Liam Lawson, passé du 20e au septième rang ce dimanche.