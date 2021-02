Guanyu Zhou arrache le titre à Pierre-Louis Chovet en F3 Asie

Il n'aura pas remporté le titre, mais Pierre-Louis Chovet est la révélation de cette saison 2021 de F3 Asie, disputée exclusivement aux Émirats arabes unis sur les circuits de Dubaï et d'Abu Dhabi. Face à trois pilotes de Formule 2 (Guanyu Zhou, Jehan Daruvala et Roy Nissany), le Français de 18 ans s'est illustré en remportant six des 12 premières courses de la saison, si bien qu'il a abordé le dernier meeting en tête du championnat avec 32 points d'avance sur Zhou.

Hélas, cet ultime week-end à Yas Marina ne s'est pas passé comme prévu pour Chovet, qui a connu un accident et signé deux cinquièmes places. Pendant ce temps, Guanyu Zhou vivait le week-end parfait avec deux victoires et une deuxième position, ce qui lui a permis de remporter le titre avec 257 unités au compteur contre 241 à l'actif de son jeune rival.

Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport)

Ce résultat est crucial pour Zhou dans la quête de la Super Licence : le Chinois obtient 18 points supplémentaires et atteint le total de 38 sur les 40 requis. Il n'a donc plus qu'à finir dans le top 10 de la Formule 2 pour y être éligible, même s'il devra certainement faire mieux que cela pour convaincre Alpine de le promouvoir en Formule 1 l'an prochain.

Jehan Daruvala, pour sa part, ajoute 12 unités à son compteur avec la troisième place, pour un total de 32. Le protégé de Red Bull avait fini troisième de FIA F3 en 2019. Quant à Roy Nissany, il a déçu avec la cinquième position du classement général sans la moindre victoire, un souffle devant deux pilotes qui n'ont participé qu'à neuf des 15 courses : le tricolore Isack Hadjar (cinq podiums) et le jeune pilote Ferrari qu'est Dino Beganovic (quatre podiums). Le Champion en titre de F4 France, Ayumu Iwasa, qui vient de rejoindre le Red Bull Junior Team, est pour sa part huitième avec un podium à son actif.

